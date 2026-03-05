Kwestia atomu na użytek publiczny czy militarny wraca w Polsce jak bumerang. Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz powiedział, że głowa państwa jest zwolennikiem polskiego programu atomowego. Dodał, że sama kwestia ewentualnego rozwijania przez Polskę tych zdolności to proces, który się dopiero rozpoczyna.
Wczoraj wicesekretarz obrony USA Elbridge Colby został zapytany o rozmowy krajów europejskich, dotyczące uzyskania przez te państwa broni jądrowej. Colby powiedział między innymi, że USA byłyby przeciwne rozwijaniu zdolności nuklearnych przez takie państwa jak Polska, Niemcy czy kraje skandynawskie.
Dziś w Polsat News Leśkiewicz przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki „jest zwolennikiem polskiego programu atomowego”. Dodał, że sama kwestia ewentualnego rozwijania przez Polskę tych zdolności to proces, który się dopiero rozpoczyna.
„Chcemy rozwijać swoje zdolności”
To nie jest tak, że ta dyskusja jest już na tym etapie zamknięta. My chcemy rozwijać swoje zdolności, jeżeli chodzi o posiadanie broni atomowej, a jedna wypowiedź przedstawiciela administracji amerykańskiej, pana Colby’ego, o niczym jeszcze nie świadczy
— powiedział Leśkiewicz.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Nawrocki: Przystąpienie do programu Nuclear Sharing to dobre rozwiązanie dla bezpieczeństwa Polaków
Wierzę, że w zakresie bezpieczeństwa i obrony z naszym kluczowym sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi, będziemy jeszcze o tych sprawach również rozmawiać
— dodał.
Leśkiewicz skomentował też odnoszący się do słów Colby’ego wpis wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Szef MSZ napisał na Platformie X: „ponawiam apel do polityków aby nie gwiazdorzyć o broni atomowej”.
Bardzo dużo aktywności pana wicepremiera Sikorskiego na Twitterze. Dobrze by było, żeby ta aktywność była także prowadzona w domenie międzynarodowej, chociażby w zakresie dotyczącym zadbania o polskich turystów na Bliskim Wschodzie, bo tam, zdaje się były kłopoty nawet z odbieraniem telefonów przez przedstawicieli ambasad
— zaznaczył rzecznik prezydenta.
Francuskie odstraszanie nuklearne
Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił wizję nowego francuskiego odstraszania nuklearnego, proponując współpracę z innymi krajami europejskimi, w tym z Polską, i zapowiedział zwiększenie liczby francuskich głowic. Podkreślił, że zaawansowane odstraszanie nuklearne da europejskim sojusznikom Francji możliwość udziału w ćwiczeniach związanych z odstraszaniem.
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że Polska nie otrzymała od Francji zaproszenia do udziału we wspólnym odstraszaniu nuklearnym, lecz jedynie „zaproszenie do rozmów”. Będziemy o tym rozmawiać, ale proponuję nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość - dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mówił o tym Macron, dopiero później głos zabrał Tusk: Prowadzimy rozmowy z Francją ws. programu odstraszania nuklearnego
CZYTAJ TAKŻE: Europejski program odstraszania nuklearnego? Tusk o rozmowach z Francją. Przydacz: Prezydent Nawrocki nie był o tym informowany
Adam Bąkowski/PAP
