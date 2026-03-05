„To jest ciekawa propozycja. Najważniejsze w niej jest to, że my będziemy dysponentem tych pieniędzy, czyli mamy tak naprawdę możliwość decyzyjną” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 były szef CBA Ernest Bejda, mówiąc o propozycji „polskiego SAFE 0%” zaprezentowanej przez prezydenta i prezesa NBP.
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „polskiego SAFE 0%”. W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 były szef CBA Ernest Bejda.
To jest ciekawa propozycja. Odnosząc się do aspektu historycznego, przypominam sobie, że przed wojną minister Kwiatkowski nie zdecydował się na uruchomienie rezerw złota, którymi dysponowała II Rzeczpospolita. To była duża możliwość na to, żeby się sfinansować. Mieliśmy problemy z pieniędzmi, a rezerwy złota były duże i pozwalały na sfinansowanie pilnych potrzeb armii
— wskazał Ernest Bejda.
„NBP zarobił ponad 100 miliardów dolarów”
Gość Marcina Wikły zwrócił uwagę na fakt, że złoto jest obecnie warte ponad 5000 dolarów za uncję.
Ostatnie zakupy poczynione przez prezesa Narodowego Banku Polskiego doprowadziły do sytuacji, kiedy NBP zarobił ponad 100 miliardów dolarów. W tej chwili zasoby złota to jest 550 ton. To jest ciekawa propozycja. Najważniejsze w niej jest to, że my będziemy dysponentem tych pieniędzy, czyli mamy tak naprawdę możliwość decyzyjną. Jak wiadomo SAFE unijny tę decyzję oddaje w gruncie rzeczy Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej. Wobec powyższego to jest najważniejsza przesłanka. Poza tym, że propozycja dysponowania oraz oprocentowania zaprezentowana przez i prezydenta, i prezesa NBP pokazuje, że można uzyskać finansowanie taniej
— mówił.
„Wydaje się, że tu weto jest przesądzone”
Były szef CBA zaznaczył, że w przypadku unijnego programu SAFE oraz możliwego weta prezydenta Karola Nawrockiego „przede wszystkim chodzi o tę warunkowość, czyli brak dyspozycyjności rządu polskiego”.
Proszę zwrócić uwagę, że tam jeszcze jest kwestia ograniczenia terminu. 3 lata na wydatkowanie tych pieniędzy. Mamy tak zwaną sytuację związaną z solidarnością, czyli muszą dwa podmioty się godzić na pewno. Wyobraźmy sobie, jeżeli chcemy modernizować jakąś linię naszą produkcyjną, to ten wymóg solidarności jest również tutaj elementem kluczowym, bo jeżeli nikt się nie zgodzi na modernizację, to nie możemy wówczas na tych pieniędzy na modernizację przeznaczyć, więc istnieje szereg ograniczeń i wydaje się, że tu weto jest przesądzone. Taka jest moja opinia. Oczywiście to jest decyzja prezydenta na koniec
— zaznaczył Ernest Bejda.
„To jest przykład hipokryzji władzy”
Gość Telewizji wPolsce24 mówił również o zarzutach wobec niego.
To jest przykład hipokryzji władzy i tak naprawdę podwójnych standardów. Ta cała akredytacja jest tylko i wyłącznie pretekstem do tego [zarzutów]. System oczywiście był zarówno nabyty legalnie, jak i używany legalnie. Zrobiliśmy to, co do nas należy. W tej chwili próbuje się nas oskarżyć za to, że w sposób skuteczny właśnie zwalczaliśmy przestępczość, zapobiegaliśmy, rozpoznawaliśmy i to jest tylko narzędzie, jedno z wielu, którym dysponują służby
— wyjaśnił były szef CBA.
W wyniku naszych działań udało się ujawnić nadużycia, przestępstwa ludzi związanych z Platformą Obywatelską. Tu te przykłady można by mnożyć. To jest Roman Giertych, Sławomir Nowak, prof. Gawłowski. Można by jeszcze wymieniać
— podkreślił Ernest Bejda i dodał, że sądzi, że zarzuty to jest zemsta za skuteczne działanie.
