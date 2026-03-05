„Nie, to nie jest uzasadnienie weta. To przedstawienie rządowi konkretnej propozycji. O szczegółach będziemy rozmawiali wkrótce” - powiedział rzecznik prezydenta RP dr Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News, odnosząc się do pomysłu prezydenta na polski SAFE 0%
Prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawili polską alternatywę dla SAFE. „Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to SAFE 0%” - mówiła głowa państwa.
Odpowiedzialność prezydenta
Prezydent położył na stole rozwiązanie, które ma polegać na tym, że wykorzystujemy środki, którymi dysponuje Narodowy Bank Polski
— powiedział rzecznik prezydenta.
Pan prezydent nie czuje presji, czuje odpowiedzialność. Odpowiedzialność za finanse publiczne, odpowiedzialność także za portfele Polaków, zatem zaproponował rozwiązanie
— dodał.
Mechanizm warunkowości
Leśkiewicz został dopytany, czy propozycja prezydenta jest uzasadnieniem weta wobec SAFE.
Nie, to nie jest uzasadnienie weta [propozycja SAFE 0 proc.]. To przedstawienie rządowi konkretnej propozycji. O szczegółach będziemy rozmawiali wkrótce
— wyjaśnił.
Jeżeli popatrzymy sobie na standardowe umowy kredytowe, to tam nie ma takich warunków, że w trakcie procesu spłaty kredytu mogą się zmienić warunki spłaty tego kredytu. A w przypadku SAFE, tego unijnego SAFE, te warunki mogą się zmienić. Dlatego, że mówimy o mechanizmie warunkowości, a więc mechanizmie, który jest do końca niedookreślony
— kontynuował Leśkiewicz.
Prezydent chce rozmawiać z Tuskiem i Kosiniakiem
Rzecznik prezydenta przekazał, że prezydent chce spotkać się z rządem, żeby porozmawiać o procesie legislacyjnym.
Te pieniądze są do wykorzystania szybko. Według zapewnień prezesa Glapińskiego, z tych środków będzie można skorzystać szybko, o ile szybko zostanie przeprowadzony stosowny proces legislacyjny i właśnie o tym mają być te rozmowy organizowane w ciągu najbliższych dni
— powiedział.
To jest bazowanie na rezerwach, którymi dysponuje NBP i też prezes Glapiński powiedział, że o szczegółach chcemy rozmawiać z polskim rządem, z panem premierem, z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. W najbliższych dniach dojdzie na pewno do spotkania, o ile oczywiście pan premier i pan minister przyjmą zaproszenia od pana prezydenta do tego, żeby się spotkać i porozmawiać o tym rozwiązaniu
— dodał.
Finansowanie z NBP
Rzecznik prezydenta wyjaśnił, że NBP pod rządami prof. Adama Glapińskiego wypracował aktywa, które pozwalają na zrealizowanie pomysłu głowy państwa.
Tu chodzi o to, że NBP w ciągu ostatnich kilku lat prowadził bardzo aktywną i przemyślaną politykę związaną z inwestowaniem w rezerwy, walutowe i złota. Mamy prawie bilion złotych rezerw, które są zgromadzone w NBP. Mamy 550 ton złota i rezerwy w różnych walutach, głównie w dolarach, euro, ale także w innych walutach
— powiedział.
Tylko w ciągu ostatnich 30 miesięcy operacje inwestycyjne z wykorzystaniem rezerw, którymi dysponuje NBP, przyniosły NBP przychód na poziomie ponad 180 mld zł. To polega właśnie na takim rozwiązaniu, które ma wykorzystać sam fakt posiadania rezerw przez NBP do tego, by móc sfinansować zakupy i dla polskiego wojska i dla policji, i dla innych służb mundurowych, dla SOP-u, Straży Granicznej. To jeden z elementów tego rozwiązania
— dodał Leśkiewicz.
Mówimy o rezerwach i procesie inwestycyjnym w oparciu o rezerwy NBP. Możemy skorzystać ze środków, które na podstawie inwestycji czynionych w oparciu o rezerwy, mogą sfinansować program dofinansowania polskiej armii. Między innymi tak [de facto monetyzujemy zysk na złocie]. To jedno z rozwiązań, które pan prezydent proponuje razem z prezesem Glapińskim
— zakończył rzecznik.
