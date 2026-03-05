WIDEO

Wystartowały polskie samoloty, które ewakuują naszych rodaków! "Rozpoczynają się działania w ramach PKW Bliski Wschód"

Przylot Polaków ewakuowanych z Omanu / autor: PAP/Art Service
Przylot Polaków ewakuowanych z Omanu / autor: PAP/Art Service

Samoloty Sił Powietrznych RP wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu - poinformowało po godz. 6 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rozpoczynają się działania w ramach PKW Bliski Wschód. Samoloty Sił Powietrznych Polski wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu

— poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki informował, że samoloty wojskowe, wylecą rano do Omanu.

Premier Donald Tusk ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zgodnie z postanowieniem od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

Samoloty wojskowe

Działania mają być realizowane z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych we współudziale z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli RP, a ich koordynację poprowadzi Dowództwo Operacyjne RSZ

Udział dwóch samolotów z wojskową załogą w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wchodu zapowiadał wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który informował, że w misji wezmą udział dwa samoloty specjalne Boeing-737

Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu. Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego

— napisał na platformie X Kosiniak-Kamysz.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty w regionie.

PAP/Tomasz Karpowicz

