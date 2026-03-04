Złoto dla zuchwałych, czyli dlaczego SAFE zostanie przeforsowane

Wykorzystanie złota zgromadzonego w Narodowym Banku Polskim (w właściwie zysków od niego) na cele dozbrojenia Rzeczypospolitej w chwili zagrożenia jest genialnym pomysłem Prezydenta i jego doradców.
Pożyczka na zero procent, bez pośpiechu w wydawaniu pieniędzy, bez narzucania nam listy zakupów w niemieckich i francuskich firmach zbrojeniowych, bez przeznaczania nieznanej części puli na wsparcie Ukrainy, z brakiem ryzyka związanego ze zmianą kursów walut i bez możliwości wstrzymania całego finansowania za enigmatyczne „nieprzestrzeganie praworządności” (vide: casus KPO) jest dla Polski korzystne i wręcz zbawienne…
I dlatego projekt ten jest nie do przyjęcia! Nie po to rządzący naszym pięknym krajem przymykali oczy na to, że prezes NBP Adam Glapiński skupuje na potęgę złoto, aby teraz przeznaczać tony tego cennego kruszcu na jakieś tam zbrojenia wielokrotnie doświadczanej krwawymi wojnami i zniewalaniem Ojczyzny…
To złoto ma zasilić Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem, zaraz po wepchnięciu Polski kolanem do strefy Euro… I tego się trzymajmy! A na „pożyczce” SAFE, podobnie jak na KPO, dorobi się jeszcze paru tubylczych „krewnych i znajomych królika”… Zapewne sprawiedliwiej byłoby rozrzucać pieniądze z KPO z helikopterów. A z budżetu SAFE ufundować każdemu „kałacha”… Skorzystaliby na tym przynajmniej zwykli Polacy i ich bezpieczeństwo…
PS Hitler był durniem, wywołując krwawy, światowy konflikt! Wojny hybrydowe dają niesamowite możliwości! Bez jednego wystrzału niszczą naszą demografię, morale, gospodarkę, edukację, rolnictwo, hodowlę, przemysł, transport… Zadłużają nas na kilka pokoleń. Co najgorsze - rozbrajają nasz kraj, finansując jednocześnie przemysł i zbrojenia naszych odwiecznych wrogów…
Pewnie zastanawiacie się, jak doszło do rozbiorów Rzeczypospolitej? Polecam mój najnowszy tomik, adresowany do młodzieży i … polityków!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754690-zloto-dla-zuchwalych-czyli-dlaczego-safe-zostanie-przeforsowane
