Prezydent podpisał postanowienie o użyciu wojska do ewakuacji Polaków! "W związku z koniecznością ochrony ich życia lub zdrowia"

autor: PAP/Paweł Supernak
autor: PAP/Paweł Supernak

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Arabskiej Republice Egiptu, Państwie Izrael, Państwie Katar, Państwie Kuwejt, Sułtanacie Omanu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich” - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

BBN podało, iż Polski Kontyngent Wojskowy będzie podejmował wspomniane działania w okresie od 5 marca do 31 marca 2026 roku. W akcji będzie uczestniczyć 150 żołnierzy z niezbędnym sprzętem.

PKW zostanie użyty w celu ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z koniecznością ochrony ich życia lub zdrowia

— przekazało BBN.

Rejonem działania PKW będzie Królestwo Arabii Saudyjskiej, Królestwo Bahrajnu, Arabska Republika Egiptu, Państwo Izrael, Państwo Katar, Państwo Kuwejt, Sułtanat Omanu i Zjednoczone Emiraty Arabskie

— dodano w komunikacie BBN.

Adam Stankiewicz/BBN

