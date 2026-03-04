„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Arabskiej Republice Egiptu, Państwie Izrael, Państwie Katar, Państwie Kuwejt, Sułtanacie Omanu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich” - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
BBN podało, iż Polski Kontyngent Wojskowy będzie podejmował wspomniane działania w okresie od 5 marca do 31 marca 2026 roku. W akcji będzie uczestniczyć 150 żołnierzy z niezbędnym sprzętem.
PKW zostanie użyty w celu ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z koniecznością ochrony ich życia lub zdrowia
— przekazało BBN.
Rejonem działania PKW będzie Królestwo Arabii Saudyjskiej, Królestwo Bahrajnu, Arabska Republika Egiptu, Państwo Izrael, Państwo Katar, Państwo Kuwejt, Sułtanat Omanu i Zjednoczone Emiraty Arabskie
— dodano w komunikacie BBN.
Adam Stankiewicz/BBN
