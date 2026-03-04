W końcu! Dwa samoloty wojskowe zostaną wysłane po Polaków do Omanu. "To są osoby chore, to są osoby, którym kończą się leki"

Do Omanu mają wylecieć dwa samoloty wojskowe wysłane po Polaków / autor: PA/STRINGER Dostawca: PAP/EPA.
W czwartek rano do Omanu mają wylecieć dwa samoloty wojskowe wysłane po Polaków potrzebujących ewakuacji” - przekazał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Wojsko Polskie jest gotowe, aby rano te samoloty rozpoczęły swój lot do Omanu

— powiedział Rutnicki w środę w TVN24.

Osoby chore

Dodał, że służby konsularne przygotowują obecnie informację o osobach, które potrzebują ewakuacji.

To są osoby, które pod względem medycznym po prostu potrzebują tej ewakuacji. To są osoby chore, to są osoby, którym kończą się leki

— wskazał.

I jeżeli wszystko dobrze pójdzie i będą warunki, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczny przelot, lądowanie i start, mam nadzieję, że naszych polskich obywateli jutro pewnie w godzinach nocnych będziemy tutaj przyjmować w Warszawie

— dodał szef MSiT.

Zmiana decyzji

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty w regionie.

Premier poinformował we wtorek, że zlecił ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu koordynowanie pracy zespołu, który został powołany w MSZ w związku z sytuacją Polaków znajdujących się w państwach Bliskiego Wschodu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych resortów.

W środę premier ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Wniosek w tej sprawie trafił do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent poinformował, że poprze wniosek premiera.

Rządzący długo zwlekali z podjęciem decyzji o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, chociaż takie decyzje inne państwa podejmowały już wcześniej. Warto przypomnieć, że zaledwie dzień wcześniej Radosław Sikorski przekonywał, że nie ma potrzeby organizować ewakuacji, ponieważ są loty komercyjne, a większość rodaków ma bilety. Narracja ta uległa jednak zmianie po dużej krytyce.

Adrian Siwek/PAP

