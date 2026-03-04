„W czwartek rano do Omanu mają wylecieć dwa samoloty wojskowe wysłane po Polaków potrzebujących ewakuacji” - przekazał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
Wojsko Polskie jest gotowe, aby rano te samoloty rozpoczęły swój lot do Omanu
— powiedział Rutnicki w środę w TVN24.
Osoby chore
Dodał, że służby konsularne przygotowują obecnie informację o osobach, które potrzebują ewakuacji.
To są osoby, które pod względem medycznym po prostu potrzebują tej ewakuacji. To są osoby chore, to są osoby, którym kończą się leki
— wskazał.
I jeżeli wszystko dobrze pójdzie i będą warunki, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczny przelot, lądowanie i start, mam nadzieję, że naszych polskich obywateli jutro pewnie w godzinach nocnych będziemy tutaj przyjmować w Warszawie
— dodał szef MSiT.
Zmiana decyzji
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty w regionie.
Premier poinformował we wtorek, że zlecił ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu koordynowanie pracy zespołu, który został powołany w MSZ w związku z sytuacją Polaków znajdujących się w państwach Bliskiego Wschodu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych resortów.
W środę premier ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Wniosek w tej sprawie trafił do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent poinformował, że poprze wniosek premiera.
Rządzący długo zwlekali z podjęciem decyzji o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, chociaż takie decyzje inne państwa podejmowały już wcześniej. Warto przypomnieć, że zaledwie dzień wcześniej Radosław Sikorski przekonywał, że nie ma potrzeby organizować ewakuacji, ponieważ są loty komercyjne, a większość rodaków ma bilety. Narracja ta uległa jednak zmianie po dużej krytyce.
