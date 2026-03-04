„Mamy tutaj do czynienia zarówno z utrzymaniem polskiej suwerenności, z niezależnością od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych, a także zapewnieniem bezpieczeństwa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Karol Karski, były europoseł PiS, komentując pomysł polskiego SAFE 0 %.
Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawili polską alternatywę dla SAFE.
Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to SAFE 0%
— wskazał prezydent.
Nowe możliwości
Pomysł skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Karol Karski, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Stoimy przed zupełnie nowymi możliwościami
— wskazał.
Były europoseł zauważył, że został zaproponowany mechanizm, który „w zasadzie eliminuje wszystkie dotychczasowe zastrzeżenia”.
Ma to być pożyczka nieoprocentowana, jednocześnie zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej i konstytucji, wpisująca się w praktykę europejskiego systemu banków centralnych, gdyż Europejski Bank Centralny już kilka lat temu udzielał podobnych pożyczek dla państw strefy euro. Dla nas bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski
— zaznaczył.
Jednocześnie nie będziemy mieli tutaj warunkowości, możliwości szantażowania Polski na różne sposoby. A także pamiętajmy, że to będzie pożyczka zaciągnięta wewnątrz państwa polskiego. Formalnie udzieli Narodowy Bank Polski. Formalnie odsetki będą generowane, ale ich spłata będzie wpływała do budżetu państwa. W związku z tym to będzie SAFE zero procentowy per saldo. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń, a jednocześnie mamy możliwość finansowania rozwoju polskich sił zbrojnych
— podkreślił.
Nie będzie ograniczeń
Karol Karski zauważył ponadto, że kierunek zakupu nie będzie ograniczony, bo nie trzeba będzie się ograniczać tylko do zakupów w Europie.
Tak jak powiedział pan prezydent Nawrocki, mamy tutaj do czynienia zarówno z utrzymaniem polskiej suwerenności, z niezależnością od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych, a także zapewnieniem bezpieczeństwa
— stwierdził.
ZOBACZ CAŁY PROGRAM:
Adrian Siwek/wPolsce24
