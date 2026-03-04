Skąd wziąć finansowanie koncepcji SAFE 0%? Bogucki wskazuje na rezerwy NBP w złocie: "Wystarczy z jednej niewielkiej części..."

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego polski program „SAFE 0%.” mógłby być sfinansowany z rezerw walutowych NBP deponowanych w złocie.

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę „polski SAFE 0%”, który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Prezydent zapowiedział, że jeszcze wyśle do premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza zaproszenie na spotkanie.

W razie potrzeby wyjdę z inicjatywą ustawodawczą

— zapowiedział Nawrocki.

Według szefa kancelarii prezydenta propozycja polskiego programu SAFE stanowi alternatywę „przeciwko zadłużaniu się Polski”. Jak podkreślił w Polsat News, pieniądze potrzebne do sfinansowania prezydenckiego programu mogłyby być pozyskane z rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego deponowanych w złocie.

Chodzi o użycie instrumentu i wartości, które są w dyspozycji NBP - mówię o 240 miliardach euro i 74 miliardach (euro w złocie - PAP). Wystarczy z jednej niewielkiej części samej tej drugiej kwoty, czyli rezerwy, która jest deponowana w złocie skorzystać. Tak, żeby stworzyć mechanizm, który pozwoli na uzyskanie takich środków w najbliższych pięciu latach, które będą odpowiadały, a być może przekroczą nawet (europejski program) SAFE

— powiedział szef KPRP.

Dlaczego z tego nie skorzystać? Dlaczego wiązać sobie ręce warunkowością?

— argumentował Bogucki.

Co zrobi prezydent ws. SAFE?

Na biurku prezydenta znajduje się przyjęta przez parlament ustawa wdrażająca SAFE, czyli program unijnych pożyczek na szybkie inwestycje państw europejskich w obronność. W ramach programu Polska może otrzymać nawet 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego.

Bogucki pytany czy „SAFE 0 proc.” ma być zamiast czy obok europejskiego programu SAFE odparł: „Nie ma decyzji pana prezydenta co do ustawy, która wpłynęła w piątek. Pan prezydent ma czas do 20 marca”.

Jak dodał, nie zwalnia to nasz wszystkich - mówię tu o najważniejszych urzędnikach, panu prezydencie, rządzie, prezesie NBP - z obowiązku, aby szukać rozwiązań jak najlepszych.

Natomiast mogę powiedzieć, że pan prezydent na pewno zaprosi i pana premiera Tuska, i pana wicepremiera minister obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, a również prezesa NBP profesora Glapińskiego, po to, żeby pochylić się nad tą propozycją i rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Ja w tej propozycji widzę tylko plusy, jeżeli mówimy o polskim SAFE 0 proc., czyli że mamy instrumenty we własnych rękach, korzystamy z własnych zasobów, wszystko pozostaje w państwie

— podkreślił.

Polski SAFE 0%. Prezydent po spotkaniu z prezesem NBP: Mamy konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę!

Prezydent i prezes NBP przedstawili polski SAFE 0%. Entuzjazm w sieci! „Bez odsetek, bez ukrytych lewych kosztów, oparty na złocie”

