Szef klubu PiS, b. minister obrony Mariusz Błaszczak ocenił, że Narodowy Bank Polski ma podstawy do tego, aby kredytować takie działania, jak „SAFE 0 proc.”. To nie jest jakaś pożyczka uwarunkowana politycznie – podkreślił. Z kolei na X szef parlamentarnego klubu PiS zwrócił uwagę na to, że mechanizm programu SAFE nie zostanie odtajniony.
Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli „polski SAFE 0 proc.”, który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Prezydent zapowiedział, że jeszcze w środę wyśle do premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza zaproszenie na spotkanie.
W razie potrzeby wyjdę z inicjatywą ustawodawczą
— zapowiedział Nawrocki.
Ocena Błaszczaka
O propozycję prezydenta Błaszczak był pytany podczas spotkania z mieszkańcami Kartuz. Jego zdaniem „proces zbrojenia Wojska Polskiego został zahamowany pod rządami Donalda Tuska”.
Potrzebne są pieniądze. I tak, Narodowy Bank Polski, świetnie prowadzony przez prof. Glapińskiego, ma podstawy do tego, żeby kredytować takie działania. Te 700 ton złota, to już jest silna podstawa do tego, aby można było wykorzystać te zapasy finansowe. Do tego, żeby stanowiły one podstawę do rozwoju polskiego wojska. To nie jest jakaś pożyczka uwarunkowana politycznie, jak pożyczka SAFE
— stwierdził.
Seria niewygodnych pytań ws. SAFE
Z kolei na platformie X Mariusz Błaszczak zadał rządzącym serię niewygodnych pytań ws. programu SAFE.
Wiceminister MON zapowiada, że wniosek ws. mechanizmu pożyczkowego SAFE nie zostanie odtajniony. Dlatego po raz kolejny zwracam się z pytaniami do rządu:
Czy potwierdzacie, że około 10 mld złotych ma zostać skierowane do sprywatyzowanej firmy bez doświadczenia i bez fabryki, która ma zająć się produkcją amunicji 155mm?
Jaki wpływ na decyzję o przekazaniu środków miał fakt, że prezesem firmy jest były poseł PO i kandydat tej partii do Sejmu Paweł Poncyljusz?
Czy CBA bada już tą sprawę?
— napisał na platformie X były szef MON.
Co zrobi prezydent?
Na biurku prezydenta leży obecnie przyjęta przez parlament ustawa wdrażająca SAFE, czyli program unijnych pożyczek na szybkie inwestycje państw europejskich w obronność. W ramach programu Polska może otrzymać nawet 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Program pożyczek wzbudza jednak wątpliwości opozycji i prezydenta. Według opozycji, niejasne pozostają kwestię warunkowości wypłaty środków przez Komisję Europejską, krytykowane są także możliwe warunki przyszłej spłaty kredytów.
