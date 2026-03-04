Chociaż prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawili alternatywy program SAFE, który pozbawiony jest wad i niebezpieczeństw oryginału, to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nawet poważnie nie pochylił się nad propozycją i dalej usilnie próbuje forsować unijną pożyczkę. Tak zdecydowane ostawanie za tym pomysłem, bez chwili refleksji powoduje jeszcze więcej wątpliwości wokół programu.
CZYTAJ TAKŻE: Polski SAFE 0%. Prezydent po spotkaniu z prezesem NBP: Mamy konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę!
Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim prezydent Karol Nawrocki powtórzył swoje wątpliwości dotyczące programu SAFE. Zaznaczył, że celem spotkania z Glapińskim było znalezienie - jak mówił - korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy dla tego programu. Zapowiedział, że jeszcze dziś wystosuje do premiera Donalda Tuska i do ministra obrony narodowej pismo z zaproszeniem na spotkanie ws. „SAFE 0 proc.”
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent i prezes NBP przedstawili polski SAFE 0%. Entuzjazm w sieci! „Bez odsetek, bez ukrytych lewych kosztów, oparty na złocie”
Kosiniak-Kamysz idzie w zaparte
Do tych informacji szef MON odniósł się na platformie X.
Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą (o SAFE) przez prezydenta Karola Nawrockiego
— zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
Jak dodał, jeśli jednak pojawią się kolejne instrumenty finansowania armii „Wojsko Polskie tylko na tym zyska”.
Nie jako alternatywa dla SAFE, ale dodatkowe środki wzmacniające bezpieczeństwo
— podkreślił szef MON.
„Poddaństwo wobec Brukseli”
Wpis Kosiniaka-Kamysza jest mocno komentowany w sieci.
Daj Pan spokój z tym poddaństwem wobec Brukseli i Pana koleżanki Ursuli von der Leyen! To jawna ZDRADA wpychać Polskę w unijną lichwę SAFE z warunkowością po ogłoszeniu programu „Polski SAFE 0%”! Odrzucić SAFE natychmiast i przyjąć propozycję prezydenta Karola Nawrockiego
— zaznaczył Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Unijne SAFE to:
-
lichwa tak kosztowna, że nie chcą w niej brać udziału Niemcy;
-
uzależnienie polskiej armii i polskich inwestycji w zbrojenia od decyzji OBCYCH władz;
-
polityczne podporządkowanie Polski urzędnikom z Brukseli;
Tylko idiota/renegat może głosować za tym przekrętem
— ocenił Jacek Piekara, pisarz.
Taa, zaczyna się wuja cięcie. Kredyt europejski na 45 lat daje szybsze i konkretniejsze środki niż złoto z NBP. Generalny przekaz dla idiotów: „własne pieniądze mogą być tylko uzupełnieniem SAFE”. Przypomnę, że Szwedzi, nie mówiąc o Niemcach, uznali że korzystniej pożyczać sami
— podkreślił Rafał Ziemkiewicz, publicysta.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754676-kosiniak-kamysz-dalej-brnie-ws-unijnego-kredytu-safe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.