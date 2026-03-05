WIDEO

W Warszawie działa już nocna prohibicja, na razie alkoholu nie można kupić w sklepach w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ w godz. 22:00 - 6:00, ale planowane jest rozszerzenie tego prawa na kolejne dzielnice. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski postanowił porozmawiać m.in. o tej sprawie na swoim profilu na YouTube ze śródmiejskim dzielnicowym aspirantem Pawłem Chmurą. Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zareagowała na ten materiał krytykując… ubiór Trzaskowskiego.

Rozmawiam z panem aspirantem Pawłem Chmurą, superdzielnicowym ze Śródmieścia, o tym, czy Warszawa jest bezpieczna, jak zmieniła się Warszawa po wprowadzeniu ograniczenia sprzedaży nocnej alkoholu i przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby poznać swojego dzielnicowego

— mówił Rafał Trzaskowski w zapowiedzi wspomnianej rozmowy, którą wrzucił na swój profil na X.

Niezrozumiała w tym wieku inklinacja do mundurków”

Szefowa parlamentarnego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zareagowała na materiał Trzaskowskiego, koncentrując się na… krytyce jego ubioru.

Jednym z powodów jego dwukrotnej przegranej w wyborach prezydenckich jest niezrozumiała w tym wieku inklinacja do mundurków prywatnego gimnazjum aspirującego do zaspokojenia polskich wyobrażeń o Eton

— stwierdziła Anna Maria Żukowska.

