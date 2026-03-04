Radosław Sikorski w swoim wystąpieniu w Sejmie, w którym miał przedstawić założenia polityki zagranicznej rządu jak zwykle mówił od rzeczy. Polityka zagraniczną się nie zajmował czas poświecił atakom na opozycję a przede wszystkim zachwalaniu programu SAFE. Na temat SAFE i pułapek w nim zawartych napisano i powiedziano już bardzo dużo. Wobec tego min. Sikorski uznał, że nie ma co wchodzić w szczegóły i na temat tego programu i roli USA w naszych zbrojeniach. Cała mądrość streścił w stwierdzeniu- „Nie możemy być frajerami”
Tusk i Sikorski nie próbują już nikogo przekonywać, mówią wyłącznie do swojego ośmiogwiazdkowego towarzystwa. Muszą ich stale podkręcać, judzić, podtrzymywać złość i zacietrzewienie. Kto nie z nami to frajer. Język i ładunek emocjonalny dostosowany do ośmiogwiazdkowej „elity”.
Potrzeba było, czterech lat zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę, aby unijne „elity” doszły do przekonania, że mówienie do Putina, aby zaniechał agresji, przeprosił, wycofał wojska a potem naprawił to co zniszczył to po prostu głupota. I aby zachować pokój i dobrobyt trzeba się zbroić.
Polska dzięki Jarosławowi Kaczyńskiego już dziesięć lat temu zaczęła rozbudowę i dozbrajanie armii na fundamencie współpracy z USA i Koreą. Mamy już tego pozytywne efekty
Unia musi robić wszystko po swojemu i mierzyć berlińsko- brukselskim rozumem. No to wymyślili SAFE. Realne efekty tego planu przyjdą za kilka lat. No ale puki co będziemy mieli medialny sukces a nasze banki zamienia pasywa na aktywa. Zapłaci Polska i inni nasi podopieczni.
Gdyby rzeczywiście chcieć, możliwie szybko podnieść siłę obronną Europy należałoby usiąść z Prezydentem Donaldem Trumpem , doprosić Koreańczyków, Japończyków, może Indie i poważnie porozmawiać jak zbudować systemy obronne.
No ale jak to! Rozmawiać i współpracować z Trumpem?! My zrobimy swoje czołgi, rakiety, drony i nic od Trumpa nie potrzebujemy.
Panie ministrze Radosławie Sokorski i kto tu jest frajerem.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754674-kto-tu-jest-frajerem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.