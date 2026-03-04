Wspólna propozycja prezydenta i szefa NBP - polski SAFE 0 % - wywołała ogromne poruszenie w sieci. „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Świetna inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Adama Glapińskiego. Polski SAFE 0%, czyli współpraca z NBP przy wzmacnianiu armii oznacza suwerenne Wojsko Polskie i uniezależnienie od szkodliwych unijnych pożyczek” - napisał Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były minister obrony narodowej.
Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawili polską alternatywę dla SAFE:
Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to SAFE 0%
Odpowiedź szefa MON
Do sprawy odniósł się już minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mimo, że propozycję docenił, nie zdołał jednak porzucić myśli o unijnej pożyczce SAFE:
Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą przez prezydenta. Jeśli jednak pojawią się kolejne instrumenty finansowania armii, Wojsko Polskie tylko na tym zyska. Nie jako alternatywa dla SAFE, ale dodatkowe środki wzmacniające bezpieczeństwo
— napisał.
Polskie bezpieczeństwo
Na propozycję zareagowało także najbliższe otoczenie prezydenta RP.
Prezydent RP Karol Nawrocki proponuje razem z Prezesem NBP prof. Glapińskim #PolskiSAFE 0% 🇵🇱 i zaprasza rząd do współpracy dla dobra polskiego bezpieczeństwa i ochrony przed zadłużaniem kolejnych pokoleń Polaków
— wskazał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Prezydent Karol Nawrocki: „Proponuję POLSKI SAFE 0%”
— napisał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.
„Świetny pomysł”
Pomysł prezydenta i prezesa NBP przypadł także do gustu politykom Prawa i Sprawiedliwości.
Prezydent Karol Nawrocki zamiast SAFE proponuje POLSKI SAFE 0%. W miejsce pożyczki od EU w euro, NBP przekaże 185 mld złotych ze środków NPB na potrzeby uzbrojenia Polskiego Wojska! Game changer!
— wskazał europoseł Maciej Wąsik.
Panie Premierze jest sprawa, trzeba zadzwonić do Berlina i przekazać, że temat tej pożyczki nieaktualny
— zauważył Waldemar Buda, europoseł.
Szach mat Prezydenta Karola Nawrockiego. SAFE 0%, bez konieczności spłacania kredytów na rzecz obcych państw. Wszystko dzięki odpowiedzialnej polityce fiskalnej NBP. To znakomite rozwiązanie, najlepsze dla Polski
— oceniła posłanka Olga Semeniuk-Patkowska.
Był Tuska SAFE jest POLSKI Sejf! Szach mat - 185 mld PLN dla polskiego wojska bez kredytu, bez decyzyjności Brukseli i listy zamówień Berlina. Dobre wieści dla ambasadora Niemiec - zewnętrzna flanka UE będzie dozbrojona!
— zaznaczył Bogdan Rzońca, europoseł.
Fantastyczny ruch Prezydenta w sprawie SAFW! Jeśli rząd faktycznie chce mocniej dozbroić polską armię, może to zrobić u Polaków obligacjami poprzez NBP, a nie u Niemców poprzez UE, by zyskali nad nami większą kontrolę. Wydaje się, że Prezydent idzie ku zawetowaniu ustawy z propozycją konkretnej alternatywy finansowej. Dobrze to wygląda! — napisał poseł Sebastian Kaleta.
Dzięki Bogu, że Prezydentem RP jest Karol Nawrocki. Twardo walczy o polskie interesy! Człowiek Tuska Rafał Trzaskowski uzależniłby Polskę na 45 lat od kamieni milowych, warunkowości i niemieckiego dyktatu SAFE
— stwierdził poseł Janusz Kowalski.
Atak Lewicy
Propozycja prezydenta i prezesa NBP nie spodobała się politykom Lewicy, którzy grzmią w mediach społecznościowych.
No, jeśli Prezydent chce opierać naszą obronność na zyskach NBP, to gratuluję. 95% tych zysków już i tak trafia do budżetu państwa, o ile w ogóle są. W 2024 roku NBP odnotował 13 mld straty. Dziwię się, że pan Prezydent dał się wypuścić na tę minę
— drwiła posłanka Magdalena Biejat.
Jastrząb Glapiński będzie szukał alternatywy dla ponad 180 mld zł na obronność z SAFE. Panie, chroń Polskę przed takimi ekspertami. Kreml znów otwiera kolejne szampany
— napisał poseł Tomasz Trela.
Pan prezydent ma propozycję, a NBP ma „wolne” 200 mld? Nie zamiast tylko obok. SAFE +200 mld na 0% = turbo przyspieszenie w modernizacji polskiej armii, inwestycja w polską zbrojeniówkę i infrastrukturę strategiczną Jestem ZA. Ktoś jeszcze?
— pytała Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
„Szach-mat”
Głos zabrali także publicyści.
Szach-mat Prezydenta i Prezesa NBP: zamiast lichwiarskiego kredytu SAFE w obcej walucie - fundusz w wysokości 185 mld bez odsetek, bez ukrytych lewych kosztów, oparty na złocie, zakupionym przez NBP. Pozdrowienia, panie ambasadorze Berger
— wskazała Magdalena Ogórek, dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Zamiast SAFE - polski fundusz na zbrojenia oparty na złocie kupionym przez NBP. Dobre. Tusk i całe stronnictwo pruskie w Polsce trafione przez Prezydenta i prezesa NBP, jak to mówi się w boksie, na punkt
— napisał Rafał Ziemkiewicz.
