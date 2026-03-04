Choć prawie nie ma dnia, żeby premier Donald Tusk czy minister Andrzej Domański nie chwalili się rzekomo znakomitymi wynikami polskiej gospodarki, nie odczuwa tego ani statystyczny obywatel, ani nie potwierdzają tego analizy. Unijni analitycy ostrzegają wręcz przed „scenariuszem greckim”. „Na palecie obok Tuska jest 18 mln euro. To właśnie zdaj sobie sprawę, ze Tusk zadłużył nas, tylko w 2025r. na 4500 takich palet. Gdyby je ustawić w linii, miałaby 5,5 km” - napisał na portalu X Maciej Wąsik, europoseł PiS, przypominając słynny spot Donalda Tuska z paletami. „Czas odsunąć ich od władzy!” - pisze Anna Zalewska. „Przecież ostrzega przed tym już nawet Komisja Europejska von der Leyen!” - podkreśla Ewa Zajączkowska-Hernik.
CZYTAJT TAKŻE: Gigantyczne zadłużenie Polski! Już prawie 2 biliony. Tylko w styczniu wzrosło ono o 46,4 miliardów złotych. Tusk szykuje nam drugą Grecję?
Na początku tego tygodnia pojawiły się szacunkowe dane resortu finansów, z których wynika, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2026 roku wzrosło o 46,4 mld zł (2,4 proc.) miesiąc do miesiąca, co daje łącznie ok. 1 mld 998,3 mld zł. Innymi słowy - choć poziom zadłużenia mieści się w rządowych planach, to tempo jego wzrostu wyraźnie przyspieszyło. MF tłumaczyło, że na wynik za 2025 rok wpłynęły przede wszystkim bardzo duże wydatki, na które rząd musiał zaciągać pożyczki. (317,7 mld zł netto, głównie w celu celem sfinansowania deficytu budżetu państwa w wysokości 275,6 mld zł).
Tusk zadłużył Polskę na 4,5 tys. swoich słynnych palet
Dobrych wiadomości nie mają także analitycy unijni. Na niepokojące prognozy wynikające zarówno z danych MF, jak i analiz KE zwracają uwagę europosłowie i parlamentarzyści opozycji.
Ekipa Tuska zadłuża Polskę na potęgę! W 2025 r. zadłużenie naszego kraju wzrosło o 322,6 mld zł! Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2025 r. wyniosło ponad 1,95 BILIONA zł! Tusk i Domański pogrążają Polskę w finansowym kryzysie! Czas odsunąć ich od władzy! Już 7 marca poznamy kandydata PiS na szefa rządu, który przedstawi plan naprawczy dla finansów publicznych!
— pisze Anna Zalewska z PiS.
Europoseł Maciej Wąsik przypomniał słynny spot Donalda Tuska z paletami.
Zadłużenie Skarbu Państwa w 2025 r. wzroslo o 322,6 mld zł i osiągnęlo 1,95 bln zł. Na palecie obok Tuska jest 18 mln euro. To właśnie zdaj sobie sprawę, ze Tusk zadłużył nas, tylko w 2025r. na 4500 takich palet. Gdyby je ustawić w linii, miałaby 5,5 km. Warto było?
— pyta.
To jest jakiś KOSMOS! W pierwszym miesiącu tego roku zadłużenie państwa wzrosło o ponad 46 MILIARDÓW złotych❗ W jeden miesiąc. 46 miliardów. Tak zaczął ten rok rząd Tuska - zadłużając nas o 1,5 miliarda dziennie. Uśmiechamy się? Najświeższe podsumowanie sytuacji finansowej Polski pod rządami panów z obrazka. Zadłużenie Skarbu Państwa za moment przekroczy 2 biliony zł. W minionym roku mieliśmy rekordowe zadłużenie 322,6 miliarda zł. Tylko w styczniu tego roku zadłużenie wzrosło o 46,4 miliarda zł. Jedna z głównych agencji ratingowych Fitch utrzymała negatywną perspektywę dla Polski. Tusk z Domańskim naprawdę krok po kroku szykują nam drugą Grecję. Przecież ostrzega przed tym już nawet Komisja Europejska von der Leyen! W opublikowanym ostatnio raporcie, który szczegółowo analizuje stabilność finansów publicznych państw UE, unijni analitycy alarmują, że w perspektywie 10 lat relacja długu publicznego Polski do PKB może wynieść 107 proc. Raport wprost mówi o „greckim scenariuszu” w Polsce, jeśli rząd nie wdroży reform w ciągu 3 lat. A już gołym okiem widać, że tą władzą spodziewać się można tylko dalszej spirali zadłużania i rujnowania finansów publicznych! Albo w przyszłym roku wyborczym zatrzymamy to szaleństwo, albo ostatni gasi światło
— pisze Ewa Zajączkowska z Konfederacji.
Dotychczasowe zadłużenie polskiego Skarbu Państwa z tytulu pożyczek z UE to blisko 29 mld €URO
— przypomina były europoseł Jacek Saryusz-Wolski.
Tylko w 2025 roku Donald Tusk z Andrzejem Domańskim zadłużyli Skarb Państwa na ponad 320 miliardów złotych. Nie wprowadzili kwoty wolnej, za to od początku swoich „rządów” zadłużyli każdego pracującego Polaka na ponad 40 tysięcy złotych. Zdążyli zwiększyć zadłużenie Skarbu Państwa o około 50% kwoty która była, kiedy doszli do władzy!
— podkreśla poseł Michał Wójcik.
X/wnp.pl/BusinessInsider/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754670-tusk-z-domanskim-zadluzaja-polske-w-zastraszajacym-tempie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.