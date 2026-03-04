To będzie mocne politycznie weekendowe uderzenie PiS. W sobotę prezes Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata na premiera, którym według ostatnich spekulacji może zostać jeden z silnych samorządowców: Jakub Banaszek czy Lucjusz Nadbereżny. Tymczasem dzień wcześniej Mateusz Morawiecki, który w hali „Sokła” raczej nie stanie obok prezesa PiS, organizuje swoją konferencję, by zaprezentować swój progam gospodarczy. Tylko swój, czy może już własnej frakcji? Wielu polityków PiS radzi mu, by prezentację przełożył, jak chce tego Jarosław Kaczyński.
W sobotę, 7 marca o godzinie 14.00 prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych. Ma się to odbyć w w hali PTG „Sokół” w Krakowie.
Choć o tej kandydaturze wie zaledwie kilku polityków w partii, to w ostatnich dniach giełda nazwisk potencjalnych kandydatów mocno się skurczyła. Wśród kilku znanych polityków PiS pojawili się mocni samorządowcy, m.in. prezydent Chełma Jakub Banaszek i prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Obaj ostano pokazali się w mediach. Czy wśród nich jest kandydat na przyszłego premiera z ramienia PiS?
Ludzie z wielkim doświadczeniem i wyczuciem także politycznym
— mówił dziś rano wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek. Na razie jednego można spodziewać się na pewno. W hali „Sokoła” głos zabiorą bez wątpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński i kandydat na premiera. Mateusz Morawiecki raczej na pewno nim nie będzie - takie głosy w PiS są dość częste.
Czy pójdzie inną drogą?
Sprawa przestawienia kandydata PiS na premiera, która miała zrobić ogromne wrażenie na wszystkich zaczyna się jednak komplikować. Mateuszem Morawieckim i Patrykiem Jakim ma się zająć partyjna komisja etyki, po niezbyt fortunnych wypowiedziach w mediach społecznościowych na temat wewnątrzpartyjnych sporów. Ponad to były premier Mateusz Morawiecki chce dzień wcześniej przed stawić swój program gospodarczy. Dlaczego?
Niektórzy mówią, że chce w ten sposób sprowokować wypchnięcie go z partii. W czasie premiery raportu „Powered by Poland” towarzyszyć mają mu były pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Marcin Horała oraz szef stowarzyszenia „Tak dla CPK” Maciej Wilk. Ma się także pojawić była posłanka partii Razem Paulina Matysia.
Jarosław Kaczyński chce, aby Mateusz Morawiecki odwołał organizowaną konferencję. Podejmowane przez prezesa PiS próby wyciszenia sporów w partii nie przyniosły efektów. Morawiecki miał być nawet odsunięty od przygotowywania programu partii na kolejne wybory, choć temu zaprzeczał.
Robert Knap/Onet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754669-mocny-polityczny-weekend-prawa-i-sprawiedliwosci
