Wreszcie konkrety! Tusk zdecydował o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Zwrócił się do prezydenta o samoloty wojskowe

Premier Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka
Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu” - napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wcześniej o zgłoszeniu gotowości Wojska Polskiego do wsparcia ewakuacji Polaków potrzebujących pomocy medycznej poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił dziś na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie, że polscy żołnierze służą pomocą w tych krajach, w których są i jeśli pomoc przy ewakuacji rodaków z Bliskiego Wschodu będzie wymagała ich wsparcia, to będzie ono udzielane.

Decyzja premiera i wniosek do prezydenta

Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta

— poinformował dziś na portalu X premier Donald Tusk.

Na wpis odpowiedział Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS.

Kiedy apelowaliśmy o to w poniedziałek, usłyszeliśmy że nikt nie będzie przecież wysyłał samolotów w rejon konfliktu. Presja ma sens!

— podkreślił.

Kto nie musi, niech nie leci”

Na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie Tusk zwracał uwagę na ryzyka związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie i środkach ostrożności zapewniających bezpieczeństwo ewakuacji.

Kto nie musi, niech nie leci. (…) Publikowaliśmy wielokrotnie nazwy tych państw. Zresztą wystarczy spojrzeć na mapę. Wszyscy przecież wiedzą, gdzie ryzyka związane z wojną są największe

— dodał, zaznaczając, że oczywiście państwo nie może zakazać obywatelom lotów do tego czy innego kraju, a nasze indywidualne decyzje są sprawą zdrowego rozsądku.

PAP/X/wPolityce.pl/oprac. Joanna Jaszczuk

