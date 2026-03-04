„Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu” - napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wcześniej o zgłoszeniu gotowości Wojska Polskiego do wsparcia ewakuacji Polaków potrzebujących pomocy medycznej poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił dziś na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie, że polscy żołnierze służą pomocą w tych krajach, w których są i jeśli pomoc przy ewakuacji rodaków z Bliskiego Wschodu będzie wymagała ich wsparcia, to będzie ono udzielane.
CZYTAJ TAKŻE: Masowe ewakuacje z Bliskiego Wschodu. Te europejskie kraje ściągają swoich obywateli. „Na dziś zaplanowano kilka lotów”
Decyzja premiera i wniosek do prezydenta
Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta
— poinformował dziś na portalu X premier Donald Tusk.
Na wpis odpowiedział Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS.
Kiedy apelowaliśmy o to w poniedziałek, usłyszeliśmy że nikt nie będzie przecież wysyłał samolotów w rejon konfliktu. Presja ma sens!
— podkreślił.
„Kto nie musi, niech nie leci”
Na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie Tusk zwracał uwagę na ryzyka związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie i środkach ostrożności zapewniających bezpieczeństwo ewakuacji.
Kto nie musi, niech nie leci. (…) Publikowaliśmy wielokrotnie nazwy tych państw. Zresztą wystarczy spojrzeć na mapę. Wszyscy przecież wiedzą, gdzie ryzyka związane z wojną są największe
— dodał, zaznaczając, że oczywiście państwo nie może zakazać obywatelom lotów do tego czy innego kraju, a nasze indywidualne decyzje są sprawą zdrowego rozsądku.
PAP/X/wPolityce.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754665-wreszcie-tusk-zdecydowal-o-ewakuacji-polakow-z-bliskiego-wsch
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.