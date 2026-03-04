TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Małgorzata Golińska ws. ewakuacji: Po pierwsze rząd lekceważy potrzeby Polaków. Po drugie igra ich bezpieczeństwem

Kłęby dymu nad Teheranem / autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Kłęby dymu nad Teheranem / autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

„To, co dzisiaj obserwujemy, to jest z jednej strony absolutne lekceważenie potrzeb Polaków, a z drugiej to jest igranie ich bezpieczeństwem. Po trzecie, najgorsze chyba w tym wszystkim, jest wewnętrzne przekonanie całego rządu, że Polacy im na to pozwalają, że choćby nie wiem, jak daleko w niszczeniu państwa obecny rząd się posuwał, choćby nie wiem, jak daleko psuł nasz rozwój, zatrzymywał, hamował wiele inwestycji, to Polacy zapędzeni w codziennym biegu nie są w stanie wystarczająco dobrze odczytać tego, że wokół nich dzieje się coś bardzo złego. To jest trochę syndrom gotującej się żaby” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Małgorzata Golińska.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

