Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun i rzecznik rządu Adam Szłapka podpierając się opinią ministerialnej komisji, twierdzą że mec. Bartosz Lewandowski pomagał poprzedniemu kierownictwu NIW ukrywać niegospodarność. „42 tys. zł z NIW trafiło do kancelarii mec. Lewandowskiego, który pomagał blokować dostęp do dokumentów NIW obciążających Kaczmarczyka” - napisał w mediach społecznościowych Braun. „Pan kłamie na ten temat. (…) przy okazji proszę zapytać, dlaczego KPRM zleca na zewnątrz opinie prawne za publiczne pieniądze” - odpowiedział mec. Lewandowski pokazując skany stosownych dokumentów.
Ekipa rządząca rozkręca kampanię dyskredytacji mec. Bartosza Lewandowskiego. Adwokat nie tylko reprezentuje polityków opozycji ściganych przez upolitycznioną prokuraturę, ale także oskarżanych żołnierzy i funkcjonariuszy oraz sponiewieranego ks. Michała Olszewskiego. Przed kilkoma dniami Waldemar Żurek sugerował, że mec. Lewandowski jest w istocie autorem prezydenckiego projektu o KRS, a kancelaria, którą współprowadzi, jest „rekomendowana” przez Federację Rosyjską.
Ataki ekipy rządzącej na mec. Lewandowskiego są wyrazem bezsilności z powodu dużej skuteczności działań adwokata. Pierwszym szokiem dla obecnej władzy było doprowadzenie do wypuszczenia z aresztu posła Marcina Romanowskiego (chronił go wtedy immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy). W kolejnych sprawach adwokat stara się blokować bezprawne działania władzy, co nie jest łatwe po zamachu na prokuraturę i zmianach w sądach, jakie przeprowadzili Adam Bodnar i Waldemar Żurek. Teraz mamy kolejny atak.
CZYTAJ TAKŻE: Festiwal oskarżeń Żurka ws. prezydenckiego projektu o KRS. Powtarzał też stare, absurdalne zarzuty ws. mec. Lewandowskiego
Ministerialna komisja
Michał Braun, który od 2024 jest dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „obwieścił” w mediach społecznościowych, że jego poprzednik (Wojciech Kaczmarczyk) zapłacił mec. Lewandowskiemu za to, aby „pomagał blokować dostęp do dokumentów NIW obciążających Kaczmarczyka już po wyborach 15 października 2023 r.”
Były dyrektor NIW, Wojciech Kaczmarczyk, naruszył dyscyplinę finansów publicznych w trzech sprawach - orzeczenie jest prawomocne.
Dotyczy m. in. wynagrodzenia dla mec. Lewandowskiego z Ordo Iuris (który pomagał pisać tzw. ustawę kagańcową dla prezydenta Nawrockiego). Kaczmarczyk został powołany bez konkursu przez ówczesnego ministra Piotra Glińskiego (PiS).
1 42 tys. zł z NIW trafiło do kancelarii mec. Lewandowskiego, który pomagał blokować dostęp do dokumentów NIW obciążających Kaczmarczyka już po wyborach 15 października 2023 r. NIW płacił tysiące złotych za przygotowanie maili i pism, w których dyrektor uzasadniał odmowę udostępnienie dokumentów z NIW nadzorującej Instytut Kancelarii Premiera!
2 Kaczmarczyk wyraził zgodę na bezprawne przesunięcia budżetowe w projektach realizowanych przez stowarzyszenia Matecznik Pomocniczości i Dobroci, powiązane z posłem PiS Jackiem Kurzępą.
3 Kaczmarczyk finansował z pieniędzy NIW prawników broniących go w sprawie przeciwko Axel Springer, dotyczącej działań sprzed objęcia funkcji dyrektora.
Po odwołaniu z NIW Kaczmarczyk został zatrudniony w IPN przez Karola Nawrockiego
— napisał w mediach społecznościowych Michał Braun.
Na odpowiedź mec. Lewandowskiego Braun nie musiał długo czekać. Adwokat kategorycznie zaprzeczył, aby pomagał „blokować” dostęp do dokumentów.
Szanowny Panie Dyrektorze,
Po pierwsze nigdy moja kancelaria ani ja nie przygotowywałem żadnych maili czy pism, aby blokować komukolwiek dostęp do dokumentów. Ani pro bono, ani odpłatnie. Więc zwyczajnie Pan kłamie na ten temat.
Proszę sprostować tę informację.
Po drugie, nikomu nie „pomagałem blokować” dostępu do dokumentów. Owszem NIW zlecił opinie prawną w związku z zagadnieniem, które zostało przedstawione przez zlecającego. Opinia została sporządzona w dość krótkim terminie i dostarczona. Co się później działo, tego nie wiem.
O jakiejkolwiek sprawie w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych dowiedziałem się dzisiaj, jak pan Adam Szłapka i Pan praktycznie w jednym momencie o tym napisaliście.
W sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przysługuje skarga do sądu. Ciekawy jestem jak podejdzie do tej kwestii, bo ten rząd raczej nie uchodzi za taki, który przestrzega jakichkolwiek standardów prawnych.
Jest w stanie w decyzji nakłamać, aby np. odebrać poświadczenie bezpieczeństwa prof. Cenckiewiczowi, choć nie ma do tego podstaw
— odpowiedział dyrektorowi Braunowi mec. Bartosz Lewandowski.
Szłapka nie wie, co to jest „prawomocne orzecznie”
Sprawę podchwycił rzecznik rządu Adam Szłapka, który próbując wymierzyć cioś prapagandowy przy okazji kompeletnie się skompromitował. Okazało się, że z wykształcenia politolog nie ma pojęcia, czy jest „prawomocne orzeczenie”.
Prawomocne orzeczenie: były dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk naruszył dyscyplinę finansów publicznych. 42 tys. zł z publicznych pieniędzy trafiło między innymi do mec. Bartosza Lewandowskiego z Ordo Iuris. Tak wyglądało „zarządzanie” państwem za PiS
— napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Tuska Adam Szłapka. I trudno nie otworzyć szeroko oczu ze zdumienia, bo tego „prawomocnego orzeczenie” nie wydał sąd.
Dlaczego Pan manipuluje opinią publiczną?
„Prawomocne orzeczenie”, to nie orzeczenie sądu, ale orzeczenie komisji ministerialnej, od przysługuje skarga do sądu.
Już nie raz pokazaliście na co was stać.
O sprawie dowiedziałem się z Pana wpisu.
Nowy dyrektor NIW jednocześnie z Panem wybija informacje kłamiąc, że jakieś maile i dokumenty przygotowywałem i „pomagałem” blokować do dokumentów.
Nie ma dnia bez kłamstwa?
— odpowiedział Szłapce mec. Bartosz Lewandowski.
Kulą w płot
Dyrektor NIW ciągnął jednak temat dalej, sugerując, że adwokat pomagał w ukrywaniu niegospodarności poprzedniego kierownictwa instytucji. Kłopot w tym, że Braun zamiast pokazać dowody, opublikował skan owego „prawomocnego orzeczenia” (SIC!) komisji ministerialnej.
Rozumiem, że przy tak dużej liczbie zleceń od osób związanych z PiS oraz natłoku pracy nad tzw. ustawą kagańcową dla prezydenta Nawrockiego mógł Pan zapomnieć o tej „drobnej” usłudze.
Kiedy zaczęliśmy rozliczać afery PiS w NIW, Pana Kancelaria pomagała zablokować dostęp do dokumentów, które jasno wskazywały na nielegalne i niegospodarne działania dyrektora Kaczmarczyka.
Oto fragment orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego
— napisał na X Michał Braun.
Czy Pan przeczytał to, co napisałem? Zarzucił mi Pan przygotowanie maili i dokumentów za pieniądze. Kancelaria pozyskała zlecenie na 3 opinie po stawkach zdecydowanie niewygórowanych z uwagi na specyfikę materii i termin. Opinie zostały dostarczone. Co się potem działo, tego nie wiem.
Przyjęcie zlecenia nie jest żadnym przestępstwem i jest standardowa praktyką.
Pominę fakt, że okazuje się teraz, że sprawa jest na etapie Rzecznika.
Jak Pan dodał pana Adama Szłapkę, to przy okazji proszę go zapytać dlaczego zlecają na zewnątrz opinie prawne za publiczne pieniądze (i wiele wyższe stawki, nawet po 600 zł za godzinę pracy) w KPRM i czy nie widzi w tym problemu
— napisał mec. Bartosz Lewandowski.
Za jakie opinie prawne KPRM płaci tysiące złotych?
Skoro przyjęcie zlecenia na przygotowanie opinii prawnej ma być dla Brauna, Szłapki i komisji ministerialnej przestępstwem, to obecni pracownicy kancelarii premiera postępowania karne mają już zagwarantowane. Lewandowski pokazał skany zleceń i idące w tysiące kwoty, jakie kancelaria premiera płaci zewnętrznym kancelariom, za przygotowanie opinii prawnych nt. „potencjalnych konsekwencji prawnych” podejmowanych decyzji politycznych obecnej ekipy rządzącej.
Panie rzeczniku Adamie Szłapko, dzisiaj zaatakował Pan mnie za fakt przyjęcia zlecenia 3 (!) opinii prawnych z NIW, sugerując jakąś nielegalność i nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy.
Proszę wytłumaczyć zatem opinii publicznej dlaczego KPRM zleca zewnętrznym kancelariom opinie w sprawie „potencjalnych konsekwencji prawnych” waszych działań za publiczne pieniądze (tylko za jedną opinię 25.000 zł)?
Przecież macie rzesze zatrudnionych prawników oraz całe wiano ekspertów, którzy tłumaczą Polakom co jest zgodne z prawem a co nie.
I dlaczego nie chcecie przesłać w trybie dostępu do informacji publicznej JAKICH konkretnie konsekwencji prawnych i ZA CO tak się obawiacie?
Z uwagi na zasady koleżeństwa nie będę ujawniał kto uzyskiwał zlecenia, bo w najmniejszym stopniu nie ma żadnego problemu po stronie adwokatów czy radców prawnych, który takie zlecenie otrzymali
— zapytał Brauna i Szłapkę mec. Lewandowski.
Braun nie kompromituj się.
Ty mówisz coś o konkursach będąc powołanym z nadania ministerialnego bez konkursu. Partyjniaku.
Za twoich rządów NiW totalnie leży i kwiczy, a jedną możliwością na działanie jest nawalanie w opozycję.
No ludzie. Was trzeba ASAP („tak szybko, jak to możliwe” - przyp. red.) odsunąć od władzy
— skomentował w mediach społecznościowych Jan Molski.
Wąsowski celnie
Do insynuacji Szłapki i Brauna nie mógł nie odnieść obrońca byłego szefa NIW Wojciecha Kaczmarczyka. Mec. Krzysztof Wąsowski rzucił nowe światło na pseudozarzuty ekipy Donalda Tuska. „Orzeczenie” ministerialnej komisji, które rzecznik Szłapka nazwał „prawomocnym”, zostało zaskarżone do sądu. Nie mówiąc o tym, że ma już sporą sześciomiesięczną brodę.
Akurat prowadzę sprawę pana dyrektora Wojciecha Kaczmarczyka i spieszę wyjaśnić, że tzw. orzeczenie Wyższej Komisji zapadło! PÓŁ ROKU TEMU i oczywiście ZOSTAŁO ZASKARŻONE DO SĄDU, który jeszcze nawet nie wyznaczył terminu rozprawy!
Zatem mówienie o Prawomocność takiego rozstrzygnięcia jest delikatnie mówiąc przedwczesne zatem rację ma pan mecenas
— napisał w mediach społecznościowych mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca byłego dyrektora NIW.
Fajnie, panie Adamie Szłapka i Michale Braunie. Tak szukacie, żeby uderzyć we mnie, że wycieracie jakieś rzeczy sprzed 6 miesięcy, wiedząc że sprawa jest w sądzie.
Ja także wystąpię z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatków z NIW. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć jak wydajecie pieniądze
— odniósł się do wpisu Wąsowskiego mec. Lewandowski.
CZYTAJ TAKŻE:
— Błaszczak o atakach Żurka na mec. Lewandowskiego. Interesujący kontekst! „Jest obrońcą wielu żołnierzy, funkcjonariuszy”
— Ziobro w obronie Lewandowskiego. „Żurek chce robić karierę czekisty. Kwalifikacje ma doskonałe”; „Mecenas zdarł mu maskę”
Robert Knap/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754630-oni-go-nie-znosza-atak-szlapki-i-szefa-niw-na-lewandowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.