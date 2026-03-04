KOMENTARZE

Odpowiedź Krakowa na referendum? Miliony na propagandową gazetkę! Większy nakład i artykuł wychwalający Miszalskiego

Aleksander Miszalski podczas konferencji Unii Metropolii Polskich / autor: Fratria
Ponad 2,4 mln z budżetu miasta Kraków przeznaczy na wydanie miejskiej gazetki. „W pierwszym numerze piękny artykuł, że miasto idzie do przodu” - pisze Paweł Figurski na portalu Zero.pl. Przypomnijmy, że na ten moment 100 tys. mieszkańców Krakowa złożyło podpisy pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Z ponad 4 mln zł na wydawanie miejskiej gazetki Kraków przeznaczy na ten cel „tylko” 2,4 mln z budżetu miasta. W pierwszym numerze znajdziemy propagandowy artykuł o doskonałym rozwoju miasta. Dodajmy, że liczba mieszkańców Krakowa, którzy chcą zorganizowania referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego, przekroczyła już 100 tysięcy.

Ponad 2 miliony za laurkę dla Miszalskiego

Sprawę opisuje na portalu Zero.pl Paweł Figurski. Z jego artykułu wynika, że nakład gazety „Kraków.pl” został zwiększony z 30 tys. do 220 tys. egzemplarzy. Zmianie uległ również cykl wydawniczy – gazeta stała się miesięcznikiem.

W ostatnim wydaniu przeczytamy m.in. wstępniak dyrektora wydziału komunikacji Urzędu Miasta w Krakowie, informację o aplikacji mKraków, artykuł o tym, że „Kraków idzie w dobrym kierunku” i – jak podkreśla prezydent Miszalski – „ma konkretny plan działania i rozwoju”

— czytamy.

Kalendarium, obficie ilustrowane fotografiami prezydenta Miszalskiego, zajmuje całą stronę. Na wzrost nakładu samorządowej gazetki naciskać mieli radni KO w odpowiedzi na kampanię wymierzoną we włodarza Krakowa.

Kraków zabezpieczył w budżecie ponad 4 mln zł na wydawanie miejskiej gazetki. Ostatecznie wyda 2,4 mln zł. W pierwszym numerze piękny artykuł, że miasto idzie do przodu. PS. Za referendum ws. odwołania prezydenta już 100 tys. podpisów

— podsumowuje Figurski.

Miasto Kraków jak Edek w ‘Tangu’”

Pojawiło się już kilka ciekawych komentarzy.

Choroba wielu rządów i samorządów: myśl, że jak władza wyda publiczne pieniądze na własną laurkę, to ludzie to kupią. A to tylko kolejny gwóźdź do trumny zaufania

— napisał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Miasto Kraków idzie do przodu. Jak Edek w „Tangu”: przodem do przodu

— skomentował dziennikarz Piotr Białczyk.

Ciekawe, kiedy ktoś z KO zacznie tłumaczyć, że to 4 miliony na obronę Krakowa przed skrajną prawicą

— zastanawiał się Marcin Kędryna.

