Ponad 2,4 mln z budżetu miasta Kraków przeznaczy na wydanie miejskiej gazetki. „W pierwszym numerze piękny artykuł, że miasto idzie do przodu” - pisze Paweł Figurski na portalu Zero.pl. Przypomnijmy, że na ten moment 100 tys. mieszkańców Krakowa złożyło podpisy pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
Z ponad 4 mln zł na wydawanie miejskiej gazetki Kraków przeznaczy na ten cel „tylko” 2,4 mln z budżetu miasta. W pierwszym numerze znajdziemy propagandowy artykuł o doskonałym rozwoju miasta. Dodajmy, że liczba mieszkańców Krakowa, którzy chcą zorganizowania referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego, przekroczyła już 100 tysięcy.
CZYTAJ TAKŻE: Referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa. Pod wnioskiem jest już ponad 100 tysięcy podpisów mieszkańców
Ponad 2 miliony za laurkę dla Miszalskiego
Sprawę opisuje na portalu Zero.pl Paweł Figurski. Z jego artykułu wynika, że nakład gazety „Kraków.pl” został zwiększony z 30 tys. do 220 tys. egzemplarzy. Zmianie uległ również cykl wydawniczy – gazeta stała się miesięcznikiem.
W ostatnim wydaniu przeczytamy m.in. wstępniak dyrektora wydziału komunikacji Urzędu Miasta w Krakowie, informację o aplikacji mKraków, artykuł o tym, że „Kraków idzie w dobrym kierunku” i – jak podkreśla prezydent Miszalski – „ma konkretny plan działania i rozwoju”
— czytamy.
Kalendarium, obficie ilustrowane fotografiami prezydenta Miszalskiego, zajmuje całą stronę. Na wzrost nakładu samorządowej gazetki naciskać mieli radni KO w odpowiedzi na kampanię wymierzoną we włodarza Krakowa.
Kraków zabezpieczył w budżecie ponad 4 mln zł na wydawanie miejskiej gazetki. Ostatecznie wyda 2,4 mln zł. W pierwszym numerze piękny artykuł, że miasto idzie do przodu. PS. Za referendum ws. odwołania prezydenta już 100 tys. podpisów
— podsumowuje Figurski.
„Miasto Kraków jak Edek w ‘Tangu’”
Pojawiło się już kilka ciekawych komentarzy.
Choroba wielu rządów i samorządów: myśl, że jak władza wyda publiczne pieniądze na własną laurkę, to ludzie to kupią. A to tylko kolejny gwóźdź do trumny zaufania
— napisał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.
Miasto Kraków idzie do przodu. Jak Edek w „Tangu”: przodem do przodu
— skomentował dziennikarz Piotr Białczyk.
Ciekawe, kiedy ktoś z KO zacznie tłumaczyć, że to 4 miliony na obronę Krakowa przed skrajną prawicą
— zastanawiał się Marcin Kędryna.
zero.pl/X/interia.pl/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754629-krakow-wyda-miliony-na-propagandowa-gazetke-co-z-referendum
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.