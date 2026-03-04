Przemysław Czarnek o możliwym kandydacie PiS na premiera: Młody, ma znakomite przemówienia, świetnie rozumie rzeczywistość Polski

Przemysław Czarnek, pytany w Radiu Zet o kandydatów na premiera powołanego w przyszłości z ramienia PiS, ocenił między innymi prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego. - Gdyby tak było, to byłoby znakomicie. (…) Młody, świetnie prezentujący się na rozmaitych konwencjach. Widziałem jego znakomite przemówienia. Świetnie rozumiejący rzeczywistość Polski – mówił wiceprezes PiS. Czarnek wypowiedział się też w sprawie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. - Niepotrzebnie wprowadza zamieszanie — ocenił.

Nadbereżny? „Byłoby znakomicie”

Czarnek zapewnił, że 7 marca najpewniej nie on będzie wskazany na przyszłego premiera rządu. Przyznał, że nawet wczoraj rozmawiał z prezesem PiS i Jarosław Kaczyński nie pytał go o to, czy zgodzi się zostać kandydatem na premiera, stąd wniosek, że „prawdopodobnie” nie będzie to obecny wiceprezes partii.

Jednocześnie chwalił innego możliwego kandydata, o którego pytał prowadzący audycję Bogdan Rymanowski. Gdy padło nazwisko Lucjusza Nadbereżnego, poseł PiS pochwalił prezydenta Stalowej Woli

Gdyby tak było, to byłoby znakomicie, ale nie wiem, czy to on 

– zastrzegł.

Jeśli byłoby to prawdą, to jest to człowiek wielkiego sukcesu w Stalowej Woli. Młody, świetnie prezentujący się na rozmaitych konwencjach. Widziałem jego znakomite przemówienia. Świetnie rozumiejący rzeczywistość Polski

— chwalił wiceprezes partii.

Jednocześnie Przemysław Czarnek przyznał, że wszyscy kandydaci wymieniani przez media, tj. prezydenci Otwocka, Chełma i Stalowej Woli to „trio wielkiego sukcesu samorządowego w sporych miastach”.

Ludzie z wielkim doświadczeniem i wyczuciem także politycznym

— zaznaczył.

Nowe rozdanie dla PiS

Przemysław Czarnek podkreślił też, że wybór kandydata na premiera wzmocni notowania PiS.

Stanie on za sterami lokomotywy wielkiego, szybkiego pociągu i będzie szedł tylko w górę

— stwierdził.

Zdaniem wiceprezesa partii, to optymalny moment, by wyłonić kandydata na premiera i promować program, z którym chce się iść do wyborów.

1,5 roku przed wyborami to moment, żeby rozpocząć wielką ofensywę programową i musi być ona skupiona wokół człowieka, który będzie liderował tej ofensywie

— powiedział.

Jeśli ktoś chciałby startować z prekampanijną kampanią pół roku przed wyborami to już przegrał. Normalna partia, która szykuje się do przejęcia władzy musi wystartować 1,5 roku przed wyborami

— podkreślił Czarnek.

Gość Radia ZET był też pytany o słabsze sondaże, jakie PiS notuje w ostatnich miesiącach.

Skończmy żartować, zapewniam, że po wystartowaniu naszej prekampanii i ogłoszeniu kandydata na premiera, w przyszłym tygodniu pojawią się sondaże już zamówione przez naszych przeciwników i będziemy mieli 18 proc.

— oceniał.

Morawiecki „wprowadza zamieszanie”

Przemysław Czarnek wypowiedział się też w sprawie Mateusza Morawieckiego. Były premier postanowił zorganizować swoją konwencję w piątek, to jest dzień przed wielką konwencją swojej partii, wyłaniającej kandydata na premiera.

Jest to zaskakujące. Zwłaszcza, że o przedsięwzięciu dowiedzieliśmy się wczoraj podczas, gdy o sobotniej konwencji PiS dowiedzieliśmy się 2-3 dni temu, więc można było to zrobić np. w przyszłym tygodniu

— przyznał wiceprezes PiS.

Niepotrzebnie wprowadza zamieszanie - ocenił.

Sikorski - śpiący książę

W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie spora grupa Polaków utknęła w tamtejszych krajach i nie może wrócić do Polski.

Przemysław Czarnek odniósł się również do postawy polskiego rządu w sprawie ewakuacji Polaków z wojny na bliskim Wschodzie.

Polacy są za granicą i nie otrzymują pomocy. Sikorski obudził się po trzech dniach, bo chyba spał w tym Chobielinie książę

— krytykował szefa MSZ.

Mniejsze państwa mogą pomagać na małą skalę. A my co? Na żadną skalę nie pomagamy, państwo zostawiło ludzi poza granicami kraju, w strefie wojny, bez jakichkolwiek informacji

— mówił bez ogródek były minister edukacji.

Obecnie wciąż kilkanaście tysięcy polskich obywateli nie może wrócić do kraju.

Nie mówię o wysyłaniu samolotów, o wysyłaniu samolotów decydują specjaliści, gdzie można lecieć, gdzie nie. Mówię o kontakcie z Polakami za granicą, kontaktu nie było żadnego. Gdyby Polacy sami się nie zorganizowali na grupach WhatsAppowych, to by nie wiedzieli w ogóle, co z sobą zrobić. Gdzie jest konsulat, gdzie jest prawo konsularne? Sikorski natychmiast do dymisji

— podkreślił.

