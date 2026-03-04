Marcin Bosacki, sekretarz stanu w MSZ, przekonywał, że od dnia ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego wszystkie polskie placówki na Bliskim Wschodzie „pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu”. Dlaczego zatem Polacy przebywający w rejonach wojny i działań odwetowych nie mogli skontaktować się z ambasadami i konsulatami? „W jednej z nich była pomyłka, że ktoś nie wyłączył taśmy, która mówiła, że placówka działa przez 4 dni” - stwierdził Bosacki na antenie TVP w likwidacji.
Media - w tym portal wPolityce.pl i Telewizja wPolsce24 - alarmują w sprawie Polaków na Bliskim Wschodzie, którzy po ataku USA i Izraela na reżim w Teheranie są pozostawieni sami sobie. Kiedy MSZ zorientowało się, że komunikaty ministra Radosława Sikorskiego w stylu: „Mam nadzieję, że tym razem wszyscy doceniają, że od wielu tygodni apelowaliśmy, aby nie udawać się do krajów Bliskiego Wschodu i bardzo proszę o traktowanie tych ostrzeżeń poważnie”, to za mało, trzeba było jakoś wytłumaczyć się z problemu.
Wszystkiemu winna… stara taśma
Sekretarz stanu w MSZ Marcin Bosacki na antenie TVP w likwidacji sięgnął po najdziwniejsze wytłumaczenie.
Wie pan, jak to jest. Polacy zapisują się do „Odyseusza”, potem chcą dodzwonić się na linie alarmową, to…
— zaczął Marek Czyż.
Nieprawda! -
— przerwał Bosacki.
chcę powiedzieć jasno, od soboty świtu, kiedy zaczęła się ta, można powiedzieć wojna, nasze placówki na Bliskim Wschodzie wszystkie pracują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Była rzeczywiście w jednej z nich pomyłka taka, że ktoś nie wyłączył taśmy, która mówiła, że placówka działa przez 4 dni. Ale ona już wtedy działała, tylko po prostu taśma była niewyłączona
— przekonywał wiceminister.
Wytłumaczenie godne niezbyt pilnego ucznia, który próbuje przekonać nauczyciela, że pies zjadł mu pracę domową. Ale czy godne doświadczonego polityka i sekretarza stanu w jednym z kluczowych resortów?
TVP Info/Joanna Jaszczuk
