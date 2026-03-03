„Prezydent Karol Nawrocki stanowczo sprzeciwia się odwołaniu zastępców Prokuratora Generalnego bez jego pisemnej zgody” - oświadczył szef KPRP Zbigniew Bogucki w piśmie do szefa MS, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. „Taki bezprawny akt będzie deliktem konstytucyjnym” - dodał.
Z obszernego pisma, którego kopię Bogucki opublikował na platformie X, wynika, że działania podejmowane wobec zastępców Prokuratora Generalnego: prokuratorów Dariusza Barskiego (legalnego szefa Prokuratury Krajowej nielegalnie odwołanego z tej funkcji w styczniu 2024 r. przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, PG Adama Bodnara), a także Michała Ostrowskiego, Tomasza Janeczka, Krzysztofa Sieraka i Roberta Hernanda budzą poważne zastrzeżenia co do zgodności z ustawą - Prawo o prokuraturze.
Pozbawienie niektórych zastępców Prokuratora Generalnego (…) realnej i zgodnej z ustawą możliwości wykonywania funkcji (…), bez formalnego ich z niej odwołania, należy ocenić za bezprawne
— napisał Bogucki.
Nie ma zgody
Jak dodał, takie działania naruszają uprawnienia prezydenta w zakresie wyrażenia pisemnej zgody na odwołanie zastępców PG z pełnionej funkcji.
Przypomnieć wyraźnie należy, że takiej pisemnej zgody Prezydent RP nie wyraził
— podkreślił Bogucki.
Szef KPRP zwrócił się jednocześnie do szefa MS, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących obecnej sytuacji w prokuraturze, w tym przyczyn ograniczenia kompetencji części zastępców PG oraz skierowania ich w grudniu 2024 r. przez ówczesnego ministra i PG Adama Bodnara do wykonywania czynności służbowych w wydziałach zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Według Boguckiego, za bezpodstawne należy uznać ograniczanie zastępcom Prokuratora Generalnego dostępu do siedziby Prokuratury Krajowej, która - zgodnie z pełnioną funkcją - powinna być ich miejscem pracy.
Odnotować przy tym trzeba, że podobne działania, są niestety podejmowane od ponad dwóch lat. O czym świadczy drastyczne odbieranie przynależnych uprawnień kierowniczych i określanie obowiązków niezgodnych z hierarchią w strukturze prokuratury
— dodał.
Takie postępowanie należy również rozpatrywać w kategorii mobbingu, z wykorzystaniem nadrzędnej roli pracodawcy, i to tylko, według mojej wiedzy, z tego powodu, że sprzeciwili się oni łamaniu prawa, z uwagi na nielegalne usunięcie z urzędu legalnego Prokuratora Krajowego, w osobie prokuratora Dariusza Barskiego
— zaznaczył szef KPRP.
Stanowisko prezydenta
W tym kontekście Bogucki podkreślił również, że prezydent stoi na stanowisku, iż pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego pozostaje prok. Dariusz Barski. Według niego, bezprawne jest - jak zaznaczył - niestosowanie się przez Prokuratora Generalnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2024 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z 27 września 2024 r. dotyczących statusu Barskiego jako szefa Prokuratury Krajowej. Bogucki dodał też, że w uchwale z 3 grudnia 2025 r. połączonych izb Sądu Najwyższego wskazano na istotną wadę powołania obecnego Prokuratora Krajowego prok. Dariusza Korneluka na to stanowisko.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwia się jakiemukolwiek odwołaniu zastępców Prokuratora Generalnego bez jego pisemnej zgody. Taki bezprawny akt będzie deliktem konstytucyjnym oraz będzie wyczerpywał znamiona czynu zabronionego
— podsumował szef KPRP.
W piśmie do ministra Żurka szef KPRP zwrócił się także o informacje dotyczące planowanych działań w zakresie zmian regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
W szczególności proszę o poinformowanie, czy zamierza Pan zmienić m.in. strukturę funkcjonowania Prokuratury, także w sensie zmian kadrowych prokuratorów wykonujących w nich zadania
— dodał Bogucki.
Przypomniał też, że wnioski o informacje w tej sprawie mają podstawę w przepisach Konstytucji RP.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754607-prezydent-reaguje-na-dzialania-zurka-bogucki-bezprawny-akt
