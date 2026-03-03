KE na konferencji w Brukseli chwaliła woj. podkarpackie za budowę Podkarpackiego Centrum Innowacji i właściwe wykorzystanie środków unijnych. „Zbudowaliście Dolinę Dronów. Zostało to docenione nie tylko w Polsce, ale na najwyższych szczeblach Komisji i w całej Europie” – powiedział Wolfgang Munch z KE.
Konferencja „Od wizji do wpływu. Skuteczne wdrażanie polityki regionalnej UE – przykład Podkarpackiego Centrum Innowacji” została zorganizowana przez władze samorządowe woj. podkarpackiego, we współpracy z Business & Science Poland oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) to instytucja powstała w 2017 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz samorządu województwa podkarpackiego. Jej misją jest budowanie mostu między nauką a biznesem poprzez wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, komercjalizację wyników badań, edukację technologiczną i tworzenie partnerstw innowacyjnych.
Dolina dronów
Munch, który pracuje w Dyrekcji Generalnej KE ds. Rozwoju Regionalnego, ocenił podczas konferencji, że projekt okazał się dużym sukcesem, a same pieniądze nie wystarczyłyby, żeby tak się stało.
Potrzebna była wiedza specjalistyczna. To oznacza, że trzeba współpracować również z innymi regionami. Trzeba współpracować i komunikować się. Tak zaczyna się innowacja i tak buduje się potencjał
— podkreślił.
Przedstawiciel KE przekonywał, że Podkarpacie jest jednym z tych regionów w Polsce, które systematycznie pną się w górę.
Stawia na bardzo dobrze wykształconych ludzi. Ma też silny system edukacji i dokonało właściwych inwestycji
— zaznaczył.
Obecnie, jak dodał, region znajduje się w centrum wydarzeń geopolitycznych, a bez niego obrona Europy i Ukrainy byłaby bardzo trudna.
Zbudowaliście Dolinę Dronów i zostało to docenione nie tylko w Polsce, ale na najwyższych szczeblach Komisji i w całej Europie. To jest osiągnięcie
— powiedział.
Dolina Dronów to strategiczny projekt technologiczny Podkarpacia – nowoczesne centrum dla branży dronowej, obejmujące badania, certyfikację, szkolenia i rozwój nowych technologii.
Argument w dyskusji
Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl (Prawo i Sprawiedliwość) podkreślił na spotkaniu, że Podkarpackie Centrum Innowacji zgromadziło sieć 150 laboratoriów i centrów oraz nadało im odpowiedni status, tak aby ich dokonania były honorowane nie tylko w Polsce, ale także w Europie.
Podkarpackie Centrum Innowacji staje się argumentem w dyskusji o tym, jak unijne fundusze – właściwie zaprojektowane i zarządzane – mogą zmieniać trajektorie całych regionów
— powiedział.
W konferencji wzięły udział również polskie europosłanki: Elżbieta Łukacijewska (KO) oraz Beata Szydło (PiS).
Adrian Siwek/PAP
