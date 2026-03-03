Komisja Europejska chwali Podkarpacie. "Zbudowaliście Dolinę Dronów i zostało to docenione nie tylko w Polsce"

KE na konferencji w Brukseli chwaliła woj. podkarpackie za budowę Podkarpackiego Centrum Innowacji i właściwe wykorzystanie środków unijnych. „Zbudowaliście Dolinę Dronów. Zostało to docenione nie tylko w Polsce, ale na najwyższych szczeblach Komisji i w całej Europie” – powiedział Wolfgang Munch z KE.

Konferencja „Od wizji do wpływu. Skuteczne wdrażanie polityki regionalnej UE – przykład Podkarpackiego Centrum Innowacji” została zorganizowana przez władze samorządowe woj. podkarpackiego, we współpracy z Business & Science Poland oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) to instytucja powstała w 2017 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz samorządu województwa podkarpackiego. Jej misją jest budowanie mostu między nauką a biznesem poprzez wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, komercjalizację wyników badań, edukację technologiczną i tworzenie partnerstw innowacyjnych.

Dolina dronów

Munch, który pracuje w Dyrekcji Generalnej KE ds. Rozwoju Regionalnego, ocenił podczas konferencji, że projekt okazał się dużym sukcesem, a same pieniądze nie wystarczyłyby, żeby tak się stało.

Potrzebna była wiedza specjalistyczna. To oznacza, że trzeba współpracować również z innymi regionami. Trzeba współpracować i komunikować się. Tak zaczyna się innowacja i tak buduje się potencjał

— podkreślił.

Przedstawiciel KE przekonywał, że Podkarpacie jest jednym z tych regionów w Polsce, które systematycznie pną się w górę.

Stawia na bardzo dobrze wykształconych ludzi. Ma też silny system edukacji i dokonało właściwych inwestycji

— zaznaczył.

Obecnie, jak dodał, region znajduje się w centrum wydarzeń geopolitycznych, a bez niego obrona Europy i Ukrainy byłaby bardzo trudna.

Zbudowaliście Dolinę Dronów i zostało to docenione nie tylko w Polsce, ale na najwyższych szczeblach Komisji i w całej Europie. To jest osiągnięcie

— powiedział.

Dolina Dronów to strategiczny projekt technologiczny Podkarpacia – nowoczesne centrum dla branży dronowej, obejmujące badania, certyfikację, szkolenia i rozwój nowych technologii.

Argument w dyskusji

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl (Prawo i Sprawiedliwość) podkreślił na spotkaniu, że Podkarpackie Centrum Innowacji zgromadziło sieć 150 laboratoriów i centrów oraz nadało im odpowiedni status, tak aby ich dokonania były honorowane nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Podkarpackie Centrum Innowacji staje się argumentem w dyskusji o tym, jak unijne fundusze – właściwie zaprojektowane i zarządzane – mogą zmieniać trajektorie całych regionów

— powiedział.

W konferencji wzięły udział również polskie europosłanki: Elżbieta Łukacijewska (KO) oraz Beata Szydło (PiS).

