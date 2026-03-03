Marszałek Sejmu i były członek PZPR Włodzimierz Czarzasty stara się publicznie naciskać na prezydenta Karola Nawrockiego, by podpisał ustawę umożliwiającą wzięcie pożyczki z europejskiego programu na zbrojenia SAFE. „Panie prezydencie, proponuję pokój między nami, chociaż na chwilę, bo sprawa jest ważna. Pogadajmy jak prezydent z marszałkiem Sejmu” - mówił Czarzasty, który jednocześnie umieszcza w swojej „zamrażarce” prezydenckie projekty ustaw.
Apeluję do pana, niech pan podpisze SAFE. Widzi pan, co się dzieje w Iranie. Widzi pan, co się dzieje w Wenezueli. Widzi pan, co się bez przerwy dzieje w Ukrainie. Polska musi być silna. Polska armia musi być silna. Polska musi być silna w Unii Europejskiej. Polska musi być silna w NATO. Musimy sobie ułożyć - bez względu na to, jakie są trudności - stosunki jak najlepsze ze Stanami Zjednoczonymi
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na X Włodzimierz Czarzasty.
Gra na emocjach
Niech pan odrzuci złych doradców, niech pan odrzuci złe podszepty. Ja zrobię to ze swojej strony. Niech pan nie odbiera pieniędzy polskiej armii. Apeluję do pana, niech pan to zrobi w imię kraju, w którym pan jest prezydentem, a ja marszałkiem Sejmu
— dodał były członek PZPR, starając się grać na emocjach i sugerując, że odrzucenie programu pożyczek SAFE to rzekomo odebranie pieniędzy polskiej armii.
