Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział wczoraj, że jego kraj chce wzmocnić odstraszanie nuklearne i poinformował, że osiem państw zgodziło się wziąć udział we francuskim programie w tym celu - w tym Polska. „Fikcja francuskiego parasola nuklearnego jest niebezpieczna, bo daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa i usypia!” - ocenił tę sytuację na platformie X Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent Francji Emmanuel Macron wczoraj powiedział, że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu nuklearnym. Wśród tych krajów wymienił Polskę. Macron powiedział, że odstraszanie nuklearne, które określił jako zaawansowane, daje sojusznikom europejskim możliwość udziału w związanych z nim ćwiczeniach. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że proponowane przez jego kraj odstraszanie nuklearne jest działaniem całkowicie komplementarnym z NATO na płaszczyźnie strategicznej i technicznej. Jak wyjaśnił, praca, którą Francja rozpoczęła nad projektem wspólnym z krajami europejskimi, prowadzona jest przy pełnej przejrzystości ze Stanami Zjednoczonymi i w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią.
„Wiara w fikcję”
Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta, ostrzegł jednak przed zagrożeniami, jakie w jego ocenie wiążą się z przyjęciem francuskiego parasola nuklearnego.
Wiara w fikcję, jaką byłoby ew. tzw. rozciągnięcie francuskiego parasola nuklearnego na kraje UE, w sytuacji kiedy zgodnie z francuską doktryną nuklearną decyzja o użyciu i naciśnięcie na nuklearny przycisk jest niezbywalną prerogatywą prezydenta Francji, co Francja zresztą podkreśla, jest czystą iluzją
— napisał na platformie X doradca prezydenta.
Stwarza to FAŁSZYWE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, którego faktycznie nie ma, tak jak nie ma efektu odstraszania względem Rosji. Ponadto francuska doktryna nuklearna jest sprzeczna z doktryną nuklearną NATO
— ocenił.
„Żeby nie było później zdziwienia”
W innym wpisie Saryusz-Wolski powołując się na francuską analizę zapowiedzianego przez Macrona parasola nuklearnego wskazał, że Francja nigdy nie wykona dużego ataku nuklearnego w sytuacji, jeśli nie będzie zagrożone jej przetrwanie.
KLUCZOWY cytat z francuskiej analizy francuskiego parasola nuklearnego: „Francja nigdy nie zaryzykuje wszystkiego, przeprowadzając zakrojony na szeroką skalę atak nuklearny, jeśli nie będzie zagrożone JEJ przetrwanie jako narodu. Nigdy nie zgodzi się na kompromis w kwestii autonomii środków odstraszania ani SUWERENNOŚCI STRUKTURY DOWODZENIA”. Żeby nie było później zdziwienia jak we WRZEŚNIU 1939
— ostrzegł Saryusz-Wolski.
