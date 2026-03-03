Szef MSZ Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoją rumuńską odpowiedniczką Oaną Toiu był pytany m.in. o to, czy Polska wyśle samoloty po swoich obywateli na Bliski Wschód, tak jak robią to m.in. Czechy i Słowacja. „To jest przedmiotem narady zespołu kryzysowego, bo przyzna pan, że to pewien dylemat. Jeżeli lotnisko jest otwarte, to lecą loty komercyjne, na które nasi rodacy w większości mają bilety” - wypalił Sikorski.
Ewakuowanie obywateli, gdzie loty latają, nie byłoby szczytem racjonalności
— stwierdził Sikorski, dając do zrozumienia, że Polacy na Bliskim Wschodzie powinni radzić sobie sami w warunkach komercyjnych, a wysyłanie po nich samolotów przez państwo było - w jego opinii - marnotrawstwem.
Kolejne wymówki
Szef MSZ wskazał na skalę ewentualnej akcji ewakuacyjnej, wskazując na dane ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Z ich danych wynika, że w ZEA jest 14 tys. Polakow. Proszę sobie policzyć, ile to byłoby lotów, gdyby oni chcieli w krótkim czasie wylecieć
— tak Sikorski starał się usprawiedliwiać jak na razie bierną postawę polskich władz ws. ewakuacji Polaków.
W samych ZEA liczą, że jest 400 tys. obywateli UE, a podczas naszego nadzwyczajnego spotkania rady do spraw zagranicznych w niedzielę Kaja Kallas poinformowała ministrów krajów członkowskich, że z jej szacunków wynika, że w całym Bliskim Wschodzie, w tych krajach, które są atakowane, obywateli UE jest ponad milion
— mówił dalej szef MSZ.
Naprawdę te wyjazdy z Bliskiego Wschodu będą się odbywały najróżniejszym sposobami
— powiedział. Przylatujący już do kraju Polacy wspominają jednak jedno - że ich powrót do Polski odbył się bez wsparcia ze strony polskich władz.
