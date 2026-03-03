Wybór sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa dobiega końca, ale niestety jest prowadzony z rażącym złamaniem prawa, w procedurze nieprzewidzianej ustawą. „Każdy, kto będzie uczestniczył w ‘prawyborach’ do KRS, uczyni to z pełną świadomością współudziału w bezprawiu. Dla sędziego to oczywiste wpisanie się na listę hańby. Na zawsze” – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” sędzia Piotr Schab, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych. Wskazanych w tych „prawyborach” sędziów, Sejm ma zatwierdzić w głosowaniu bez oceny ich kandydatur.
12 maja kończy się kadencja sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa. Wybory do KRS jeszcze się nie zakończyły, a Sejm głosami koalicja Donalda Tuska przeforsowała już uchwałę, która bezwarunkowo akceptuje sędziowski skład Rady. Nazwiska mają zostać podane dopiero po zakończeniu nielegalnych „prawyborów”, które prezesi sądów przeprowadzają w sądach.
Każdy, kto będzie uczestniczył w „prawyborach” do KRS, uczyni to z pełną świadomością współudziału w bezprawiu. Dla sędziego to oczywiste wpisanie się na listę hańby. Na zawsze
— mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” sędzia Piotr Schab, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.
Rząd namawia sędziów do bezprawia
Sędziowie, którzy respektują prawo nie startują w „prawyborach”, co nie oznacza, że nie ubiegają się o miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa. Swoje kandydatury zgłaszają zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS, a jest wśród nich sędzia Piotr Schab. „Prawybory” mają być z kolei planem „B” Waldemara Żurka w związku z zawetowaniem przez prezydenta jego zmian w ustawie o KRS
Procedura „B” nieznana polskiemu ustawodawstwu przewidziana jest zapewne dla przyjaciół pana Żurka, a więc – siłą rzeczy – nie dla mnie. Ja stosuję się do ustaw
— powiedział „Rzeczpospolitej” sędzia Piotr Schab, który kategorycznie wykluczył udział w tzw. prawyborach.
Nie, oczywiście nie wezmę udziału w czymś, co jest łamaniem ustawy. Każdy, kto będzie uczestniczył w „prawyborach”, uczyni to z pełną świadomością współudziału w bezprawiu. Dla sędziego to oczywiste wpisanie się na listę hańby. Na zawsze
— mocno określił swoje stanowisko sędzia Schab.
Rząd nawołuje funkcjonariuszy publicznych do łamania prawa. Władza wykonawcza, dewastując legalność przyszłej Krajowej Rady Sądownictwa zmierza do likwidacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce
— dodał legalny Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, który nie widzi żadnej możliwości uznania członków KRS wyłonionych w nielegalnej procedurze „prawyborów”.
Uznanie procedury wyborczej za ważną nie będzie wynikać wcale z tego, czy – jak stwierdza pani redaktor, „wygram” wybory, czy też nie. Chodzi wyłącznie o respektowanie prawa. Zasady wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa są jasno opisane w ustawie. Rządzący nie mogą żądać od sędziów, by zaaprobowali bezprawie. Sędziom zaś nie wolno odstąpić od obowiązku przestrzegania konstytucji i ustaw. Jeśli sędziowie – prominenci, zblatowani z politykami i w porozumieniu z nimi forsują absurdalne, wywrotowe wręcz tezy o zniesieniu ustawowego trybu wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, by obsadzić to konstytucyjne gremium wedle woli władzy – muszą liczyć się z tym, że złamanie przepisów o charakterze ustrojowym wykluczy ważność tego wyboru. Każdy odmienny wniosek będzie zwykłym, koniunkturalnym fałszem
— powiedział „Rzeczpospolitej” sędzia Piotr Schab.
Prezydencki projekt
Sędzia Schab ocenił także wartość zgłoszonego przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu zmian w ustawie o KRS.
Jest to projekt przełomowy. Zasadnicze propozycje projektu dotykają moim zdaniem samego źródła upadku polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zapisy tego aktu, redefiniujące podstawowe obowiązki sędziowskie oraz skutki wypowiedzenia przez sędziego respektowania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej są adekwatne do skali oraz metod ataku na struktury państwa, realizowanego niestety rękami sędziów
— powiedział sędzia.
