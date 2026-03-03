Prezydent Warszawy i niedawny kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w rozmowie z Żurnalistą opowiadał m.in. o tym, jakim to mógłby być błyskotliwym użytkownikiem platformy X. Nie jest nim jednak, gdyż uznał, że w polityce ma robić „poważne rzeczy”.
Zastanawiam się nad tym, ja mógłbym być cztery razy bardziej błyskotliwy na Twitterze i mógłby po prostu wsadzić szpile tak, że o Jezus!, pewnie by część wyborców powiedziała super, ale inteligentny. W dzienniku by zaczynano od cytowania mojego tweeta, tylko po co mi to? Ja jestem w polityce po to, żeby robić poważne rzeczy
— podkreślił Rafał Trzaskowski w rozmowie z Żurnalistą.
Zajmuję się tym, żeby podejmować sensowne decyzje. Czy przy tym można mieć więcej luzu? Pewnie tak i staram się to pokazywać
— dodał. Nawiasem mówiąc, czy w tym fragmencie wypowiedzi Trzaskowskiego nie jest zawarta subtelna krytyka premiera Donalda Tuska, który jak wiadomo, jest bardzo aktywny na platformie X? Podobnie jest w przypadku szefa MSZ Radosława Sikorskiego, niedawnego konkurenta Trzaskowskiego w prawyborach na kandydata KO na prezydenta.
Papuga Trzaskowskiego, mówiąca słowo „konstytucja”
Z kolei założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski, w swoim komentarzu wideo do występu Rafała Trzaskowskiego w kanale Żurnalisty m.in. zacytował fragment słynnej książki Trzaskowskiego pt. „Rafał”. Tym razem to opowieść o papudze Trzaskowskiego, która podobno potrafiła mówić słowa „konstytucja” i „demokracja”.
Papug, bo to był chłopak, już umarł, miał 9 lat, nie wiedziałem, że będę z nim tak związany, wyrzucam sobie, że spędzałem z nim za mało czasu. Był bardzo fajny i inteligentny, dostalismy go od pasjonata ptaków pracującego w ZOO. Papug szybko zaczął gadać, najpierw politykował - znał słowa „konstytucja” i „demokracja”, a nawet przekręcał nazwiska pewnych polityków i klął
— ten fragment książki Trzaskowskiego zacytował w Kanale Zero red. Krzysztof Stanowski.
