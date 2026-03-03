Adam Szłapka, rzecznik rządu, na konferencji prasowej odpierał rzekomą dezinformację w sprawie program SAFE. Dziennikarze pytali go jednak głównie o aktualnie szczególnie interesującą opinię publiczną i niewygodną dla rządu sprawę, czyli brak konkretnych działań dotyczących ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu.
Adam Szłapka zapewniał m.in., że rzekomo Polska nie będzie szantażowana programem SAFE. Warto jednak zaznaczyć, że najpewniej to samo powiedziałby w kwestii KPO, który to program w praktyce okazał się instrumentem szantażowania politycznego, pieniądze z KPO dla Polski były mrożone z powodu rzekomego braku praworządności.
Ta część Polska została przygotowana w całości przez polskich generałów, przez polską armię i Komisja Europejska nie zmieniła tam nawet przecinka. To jest w pełni suwerenny, przygotowany przez Polskę program i nikt nie będzie nas tym programem szantażował. Jedyny szantaż pojawia się w dezinformacji niektórych polskich polityków
— stwierdził Adam Szłapka.
Pytania skierowane do Szłapki przez dziennikarzy dotyczyły głównie kwestii ewakuacji Polaków, którzy utkwili na Bliskim Wschodzie po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran. Premier Donald Tusk stwierdził dziś, że państwo rzekomo jest już gotowe logistycznie do przeprowadzenia tej akcji, ale wstrzymuje się z jej relacją, ponieważ… i tak na miejscu Polacy są bezpieczni.
Polski rząd i przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych od soboty de facto działa w trybie kryzysowym. Tych bezpośrednio narażonych, w tych najtrudniejszych miejscach, to jest Jordania, to jest Izrael, to jest Liban, stamtąd we współpracy czy z biurami podróży, ale też przede wszystkim nasze konsulaty, nasze placówki pomogły w wyjeździe prawie 500 naszych obywateli. Działa telefon, możemy go wyświetlić też na ekranie, bo on jest cały czas cały czas dostępny. Można z niego, z niego korzystać. Informacje są na bieżąco przekazywane. Został powołany też zespół kryzysowy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo tutaj chodzi przede wszystkim o turystów, Ministerstwa Infrastruktury, i z całą pewnością wszyscy obywatele, którzy będą potrzebowali takiego wsparcia, takie wsparcie uzyskają
— zapewnił Adam Szłapka, nie przedstawiając jednak niczego konkretnego poza tym, że Polacy mogą zadzwonić na specjalny numer telefonu. Sęk w tym, że już szereg polskich obywateli, którym udało się już wrócić z Dubaju do Polski mówi otwarcie, że nie otrzymali żadnej pomocy ze strony państwa polskiego.
Cały czas trwa też koordynacja działań, zarówno jeśli chodzi o Ministerstwo Turystyki, MSZ i firmy, które też zajmują się tym, żeby mieć kontakt z osobami, które takiego wsparcia potrzebują. To co jest najważniejsze, nasi obywatele są bezpieczni. Pamiętajmy też o tym, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą skalą. To jest kilkanaście tysięcy, jeśli chodzi o polskich obywatele, i jeśli chodzi o obywateli europejskich to jest ponad 400 000. Tutaj z całą pewnością ta koordynacja jest kluczowa. Wszystkie organy działają w trybie kryzysowym i jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkiej pomocy
— mówił.
„Jesteśmy logistycznie przygotowani”
Czy Polacy na Bliskim Wschodzie mogą liczyć na konkretną pomoc ze strony państwa polskiego, dotyczącą ewakuacji do Polski?
Tak jak powiedział pan premier, my jesteśmy logistycznie przygotowani. Natomiast tu jest kwestia też potrzeby skoordynowania tego oczywiście z firmami turystycznymi, z biurami podróży i także z partnerami na miejscu, bo siłą rzeczy tu są potrzebne lotniska, tu też jest potrzebna logistyka, no i tu jest potrzebna też współpraca z państwami europejskimi, bo zapotrzebowania będzie bardzo dużo. Trwa teraz, myślę, że cały czas posiedzenie tego zespołu, który zajmuje się rozwiązywaniem tych spraw. Myślę, że na bieżąco będziemy komunikować postępy, ale jeśli chodzi o kwestie logistyczne, to jesteśmy oczywiście gotowi
— zaznaczył.
