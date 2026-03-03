Do portu lotniczego Poznań-Ławica dotarł dziś samolot linii czarterowej World2Fly z Polakami, którzy utknęli w Dubaju wracając z wietnamskiej wyspy Phu Quoc. Z relacji pasażerów na lotnisku, pokazanych na antenie TVP Info w likwidacji wynika, że państwo polskie nie pomogło im w powrocie do kraju. W podobnym duchu wypowiadali się w rozmowie z dziennikarzem Telewizji wPolsce24 Maciejem Zemłą Polacy, którzy dotatarli z Dubaju na Lotnisko Chopina w Warszawie.
Tak naprawdę nie mieliśmy żadnego wsparcia z zewnątrz, jeśli chodzi o Polskę. Za to Dubaj stanął na wysokości zadania, byliśmy bardzo dobrze zaopiekowani, wszyscy byli dla nas mili, sympatyczni, nie czuliśmy się, jak intruzi
— przekazała pasażerka wspomnianego samolotu, pytana o sytuację przez dziennikarzy na lotnisku w Poznaniu.
Te wiadomości z Odyseusza przychodziły, a tak to myślę, że każdy gdzieś tam coś swojego włożył, jakąś cegiełkę do tego, żeby było tak, jak było, ale tak naprawdę byliśmy zostawieni sami sobie
— dodała.
„Nie mieliśmy żadnego wsparcia”
Inna Polka przekazała dziennikarzom, w jaki sposób dowiedziała się w Dubaju o wylocie samolotu do Polski.
Dostaliśmy smsa, ponieważ nikt z osób, które powinny się tym zająć, nie mieliśmy żadnego wsparcia. Założyliśmy na WhatsAppie swoją grupę i porozumiewaliśmy się sami ze sobą. (…) Jedna z osób dostała informację na WhatsAppie, że za 40 minut jest wylot, więc szybko się spakowaliśmy, o godz. 22 byliśmy na recepcji i stamtąd autobusami przejechaliśmy na lotnisko
— mówiła kobieta.
Warto zaznaczyć, że relacje pasażerów, którzy dotarli dziś z Dubaju do Poznania, są spójne z tym, co usłyszał dziś dziennikarz Telewizji wPolsce24 red. Maciej Zemła w rozmowie z pasażerkami samolotu, który dotarł dziś z Dubaju na warszawskie Lotnisko Chopina. One też wskazywały na chaos informacyjny i brak wsparcia ze strony przedstawicieli państwa polskiego.
