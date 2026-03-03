Tak "działa" koalicja Tuska! Przygnębiająca relacja Polek, którym udało się wydostać z Dubaju. "Nie mieliśmy żadnego wsparcia"

  • Polityka
  • opublikowano:
Samolot z Polakami wracającymi z Dubaju / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk/X
Samolot z Polakami wracającymi z Dubaju / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk/X

Do portu lotniczego Poznań-Ławica dotarł dziś samolot linii czarterowej World2Fly z Polakami, którzy utknęli w Dubaju wracając z wietnamskiej wyspy Phu Quoc. Z relacji pasażerów na lotnisku, pokazanych na antenie TVP Info w likwidacji wynika, że państwo polskie nie pomogło im w powrocie do kraju. W podobnym duchu wypowiadali się w rozmowie z dziennikarzem Telewizji wPolsce24 Maciejem Zemłą Polacy, którzy dotatarli z Dubaju na Lotnisko Chopina w Warszawie.

Tak naprawdę nie mieliśmy żadnego wsparcia z zewnątrz, jeśli chodzi o Polskę. Za to Dubaj stanął na wysokości zadania, byliśmy bardzo dobrze zaopiekowani, wszyscy byli dla nas mili, sympatyczni, nie czuliśmy się, jak intruzi

— przekazała pasażerka wspomnianego samolotu, pytana o sytuację przez dziennikarzy na lotnisku w Poznaniu.

Te wiadomości z Odyseusza przychodziły, a tak to myślę, że każdy gdzieś tam coś swojego włożył, jakąś cegiełkę do tego, żeby było tak, jak było, ale tak naprawdę byliśmy zostawieni sami sobie

— dodała.

Nie mieliśmy żadnego wsparcia”

Inna Polka przekazała dziennikarzom, w jaki sposób dowiedziała się w Dubaju o wylocie samolotu do Polski.

Dostaliśmy smsa, ponieważ nikt z osób, które powinny się tym zająć, nie mieliśmy żadnego wsparcia. Założyliśmy na WhatsAppie swoją grupę i porozumiewaliśmy się sami ze sobą. (…) Jedna z osób dostała informację na WhatsAppie, że za 40 minut jest wylot, więc szybko się spakowaliśmy, o godz. 22 byliśmy na recepcji i stamtąd autobusami przejechaliśmy na lotnisko

— mówiła kobieta.

Warto zaznaczyć, że relacje pasażerów, którzy dotarli dziś z Dubaju do Poznania, są spójne z tym, co usłyszał dziś dziennikarz Telewizji wPolsce24 red. Maciej Zemła w rozmowie z pasażerkami samolotu, który dotarł dziś z Dubaju na warszawskie Lotnisko Chopina. One też wskazywały na chaos informacyjny i brak wsparcia ze strony przedstawicieli państwa polskiego.

CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Polkom udało się wrócić z Dubaju. Czy mogły liczyć na MSZ? „Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Żadnej pomocy”

Żałosne! Co z ewakuacją Polaków z ZEA? Tusk: Jesteśmy przygotowani do akcji, ale na razie nie są bezpośrednio zagrożeni

tkwl/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych