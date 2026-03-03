Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050, w rozmowie z portalem Kanału Zero zasugerował, że sprawa podmiany kandydata KO na prezydenta w 2020 roku - z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego - była załatwiana… w mieszkaniu obecnego europosła PiS Adama Bielana.
Paweł Śliz podczas rozmowy z dziennikarzem Kanału Zero Pawłem Figurskim nawiązał do sprawy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wówczas część zwolenników obecnej koalicji rządzącej, a także jej polityków z mec. Romanem Giertychem na czele, sugerowała, że ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien zablokować zaprzysiężenie nowego prezydenta z uwagi na rzekomo złe policzenie głosów.
Czy ktokolwiek zapytał, czy miał inne wyjście? Już pomijam odpowiedzialność prawną i konstytucyjną, ale czy ktoś pomyślał, co by się działo na ulicach? (…) Takiego przypadku jak niezaprzysiężenie prezydenta nie ma, więc Szymon nie mógłby pełnić obowiązków prezydenta. Polska nie miałaby zwierzchnika sił zbrojnych. Komukolwiek o to właśnie chodziło? Proszę sobie wyobrazić ten chaos
— podkreślił Paweł Śliz. Odpowiedział na uwagę dziennikarza, że część elektoratu KO nie uznaje prezydenta Nawrockiego.
Byli różni krzykacze, na czele z Romanem Giertychem. Oni krzyczeli, a najważniejsi politycy KO milczeli. I tak urósł mit o winie Szymona Hołowni. A to on pierwszy powiedział, że popiera Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. Zrobił wszystko, co mógł
— powiedział szef klubu Polski 2050.
Wymiana kandydata KO była załatwiana u Bielana?
Po czym Śliz nawiązał do zarzutów wobec Szymona Hołowni, że uczestniczył w spotkaniu w mieszkaniu Adama Bielana przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta.
Do tego wspomniana awantura o rozmowę Hołowni z Kaczyńskim w mieszkaniu Bielana. No rozmawiał, i co? Niech wyborcy KO zastanowią się, kto w tym samym mieszkaniu Bielana załatwiał sprawę wymiany kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego w 2020 r. Mogą się zdziwić
— mówił Śliz, nie podał jednak szczegółów, a red. Figurski też już o to nie dopytywał.
CZYTAJ TAKŻE: Adam Bielan powiedział, o czym rozmawiał z Szymonem Hołownią! „Tusk ujawnił paparazzi fakt, że to spotkanie się odbywa”
„Nie damy się zjeść Donaldowi Tuskowi”
Polityk Polski 2050 ujawnił, że jeszcze niedawno dostawał propozycje od posłów PiS, by wyprowadzić ze swojego klubu 15 posłów, a po obaleniu obecnego rządu miałby otrzymać tekę ministra sprawiedliwości. Śliz miał jednak odmówił. Jednocześnie zapewnił jednak, że jego formacja nie da się zdominować KO.
Robimy swoje i zapewniam, nie damy się zjeść Donaldowi Tuskowi. Jesteśmy lojalnymi koalicjantami, ale mamy swoje ideały
— podkreślił poseł Polski 2050.
