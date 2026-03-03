TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Marciniak: MSZ błędnie ocenia sytuację na Bliskim Wschodzie i źle się komunikuje. Jak tu oczekiwać wysłania samolotów

Prof. Włodzimierz Marciniak, były ambasador Polski w Rosji skrytykował w Telewizji wPolsce24 brak ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu.
Dlaczego polski rząd nie organizuje ewakuacji tysięcy Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie w związku z atakiem na Iran. „Nie umieją formułować komunikatów skierowanych do obywateli. Cóż dopiero oczekiwać od nich, żeby byli w stanie zorganizować, przejazd autobusami, czy przelot samolotem. To widocznie jest dla nich zbyt skomplikowane zadanie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Włodzimierz Marciniak. Były ambasador Polski w Rosji podkreślił, że czekanie na zakończenie konfliktu jest absurdem.

Bierność Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod rządami Radosława Sikorskiego w sytuacjach kryzysowych to już niemal tradycja. Dokładnie tak samo było w czerwcu ubiegłego roku, kiedy po ataku Izraela na Iran zaniechano ściągnięcia do kraju Polaków. Dlaczego MSZ tak się dziś zachowuje?…

