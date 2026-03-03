Rząd Donalda Tuska wciąż nie zdecydował się na wysłanie samolotów, by ewakuować Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran. „Wychodzi rzecznik MSZ i kłóci się z dziennikarzami. To jest reakcja rządu Koalicji 13 grudnia. Zamiast przygotować plan ewakuacji, wysyłają rzecznika prasowego, który kłóci się z dziennikarzami. To jest zarządzanie kryzysowe? Jakie to są standardy?” - pytał Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS, najpewniej nawiązując do ataku rzecznika MSZ na dziennikarzy Telewizji wPolsce24. Były szef MON mówił też o rezygnacji z zamówienia kolejnych wyrzutni HIMARS przez obecnie rządzących.
Jesteśmy pod MSZ, żeby pokazać różnicę standardów między rządem PiS i rządem tej koalicji, gdy dochodzi do kryzysu i nie ma reakcji rządzących - beztroska tego rządu i odpowiedzialność rządu PiS. Domagamy się reakcji rządu, żeby MSZ działało, a premier podejmował decyzje. Gdzie się schował Radosław Sikorski? Gdzie jest Donald Tusk? Jakie działania podejmuje rząd? Gdzie jest plan ewakuacji obywateli Polski z Bliskiego Wschodu?
— pytał Mariusz Błaszczak.
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Brak refleksji rzecznika MSZ po ataku na TV wPolsce24! Wewiór: Nie żałuję swoich słów. Możemy umówić się, by porozmawiać o języku
Należy przygotować i od razu wdrożyć plan ewakuacji. Należy wzmocnić nasze placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie. Trzeba działać tak, jak działają inne państwa i szukać możliwości wsparcia dla naszych rodaków
— podkreślił Błaszczak.
Podziękowania dla Telewizji wPolsce24
Szef klubu PiS podziękował Telewizji wPolsce24 za zwrócenie uwagi na różnicę w podejściu do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu pomiędzy rządem PiS a obecną władzą.
Bardzo dziękuję za to, że Telewizja wPolsce24 zauważa tę różnicę. Zacząłem nasza konferencję od pokazania różnicy w postępowaniu rządu PiS-u i rządu Donalda Tuska. (…) Rząd jest od tego, żeby działać. Słyszeliśmy rzeczywiście, że samoloty wojskowe są niezbyt komfortowe (…). My się zachowywalismy tak, jak należy się zachowywać w sytuacji, kiedy dochodzi do kryzysu. Mamy olbrzymi kontrast – widzimy, kto służby ludziom, a kto służy sobie
— mówił Błaszczak.
„Polski rząd zaspał i zawalił sprawę”
Rafał Bochenek, rzecznik PiS, wskazywał na pozostawienie Polaków bez pomocy przez rząd.
Polski rząd zaspał i zawalił sprawę bezpieczeństwa Polaków na Bliskim Wschodzie. Wszyscy doskonale wiemy, że skala tego zagrożenia jest dalece szersza, niż wynikało to z komunikatów MSZ. Polacy nie zostali z wyprzedzeniem poinformowani, że skala irańskiego odwetu może być aż tak duża. Rząd bezczelnie mówi: radźcie sobie sami i pozostawia ich samym sobie. Co się dzisiaj w Polsce dzieje? Polski rząd nie reaguje. Tutaj chodzi o realne zagrożenie życia polskich obywateli, a ten rząd nie jest w stanie w tej krytycznej sytuacji zapewnić tym ludziom bezpieczeństwa i ewakuacji
— powiedział rzecznik PiS.
„Nie widzimy tu też żadnej reakcji rządu”
Ten konflikt oznacza wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego i to już widać na giełdach. Kilkunastoprocentowy wzrost ceny baryłki oznacza, że powoli to będzie się przekładać na ceny paliw na stacjach benzynowych i ceny gazu na rachunkach Polaków. Nie widzimy tu też żadnej reakcji rządu. Wszystko wskazuje na to, że ten konflikt przedłuży się i nie ulega wątpliwości, że będzie to miało wpływ na kształtowanie się cen nośników energii. Nie widać żadnych przygotowań tego rządu do tego, co będzie się działo
— mówił z kolei Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS.
Rezygnacja z zamówienia kolejnych wyrzutni HIMARS
Mariusz Błaszczak, były szef MON, w kontekście pożyczki SAFE zwrócił uwagę na to, że obecnie rządzący przestają stawiać na ścisłą współpracę wojskową z Amerykanami. Wskazał przy tym na brak zamówienia kolejnych wyrzutni HIMARS przez rządzących, które USA skutecznie wykorzystali m.in. przy ostatnim ataku na Iran.
W sobotę Amerykanie wykorzystali samoloty F-35, które zamówiłem w 2020 roku, zobaczcie, jak komentowane było wówczas to zamówienie, które podpisałem jako minister obrony narodowej. Otóż ci, którzy dziś Polską rządzą, byli przeciwni F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz krytykował kupienie F-35 wówczas. Zauważcie Państwo, że Amerykanie wykorzystali artylerię rakietową HIMARS w ostatnią sobotę, zamówiłem dywizjon HIMARS w 2019 roku. Teraz nie zamówiono kolejnych wyrzutni HIMARS, bo twierdza ci, którzy dziś Polską rządzą, że za dużo byłoby tej broni w posiadaniu polskiego wojska
— powiedział Mariusz Błaszczak.
USA udowodniły, że tylko ich obawia się Putin, mają najsilniejsza armię na świecie. Powinniśmy budować relacje z Amerykanami, a kiedy minister spraw zagranicznych Sikorski krytykuje USA, to czy on działa na rzecz Polski, interesów Polski, czy szkodzi Polsce? Szkodzi Polsce. Kiedy Donald Tusk atakuje prezydenta Trumpa, to czy działa w ten sposób zgodnie z polskimi interesami? Nie, szkodzi Polsce. Dziś rządza naszym krajem ludzie, którzy szkodzą Polsce
— podkreślił były szef MON.
tkwl/X
