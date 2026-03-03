Szef BBN Sławomir Cenckiewicz zapowiedział, że „jesteśmy coraz bliżej” ujawnienia aneksu WSI. „Na pewno w marcu pan prezydent otrzyma propozycję wersji tego aneksu, która musiała być trochę zanonimizowana ze względu na wyrok TK” - wskazał.
We wrześniu 2025 r. prof. Sławomir Cenckiewicz zapowiedział na antenie Radia Zet, że prace w kierunku ujawnienia aneksu WSI zostały już rozpoczęte.
Prezydent jest za tym, żebyśmy przygotowali dokument, uwzględniając wyrok TK do publikacji
— powiedział jesienią szef BBN.
CZYTAJ TAKŻE: Aneks WSI. Czy prezydent Nawrocki ujawni go w najbliższym półroczu? Cenckiewicz: Proces został rozpoczęty
Cenckiewicz: Jesteśmy coraz bliżej
O tę sprawę Cenckiewicz został zapytany przez redaktora Bogdana Rymanowskiego także dziś. Czy ujawnienie nastąpi jeszcze w marcu?
Wątpię, że w marcu, ale jesteśmy coraz bliżej. Gorąco, gorąco
— przyznał szef BBN.
Dopytywany, czy będzie to jeszcze tej wiosny, minister odparł:
Na pewno w marcu pan prezydent otrzyma propozycję wersji tego aneksu, która musiała być trochę zanonimizowana ze względu na wyrok TK.
Prezydent dostanie taką wersję po wielu analizach i pracach, która pozwoli mu podjąć ostateczną decyzję ws. ujawnienia aneksu
— wyjaśnił Sławomir Cenckiewicz.
CZYTAJ TAKŻE:
-Szef BBN punktuje rządową propagandę o SAFE. „Za tydzień się dozbroimy, jeśli prezydent podpisze? To jest niepoważne”
-Co z odtajnieniem aneksu do raportu WSI? Rzecznik Nawrockiego zdradził, co zrobi prezydent. „Obszerny dokument z wrażliwymi danymi”
-Co z odtajnieniem aneksu ws. WSI? Prof. Cenckiewicz: Prezydent jest tym zainteresowany. Tak, jesteśmy w procesie weryfikacji jego treści
Podsumowanie
Szef BBN Sławomir Cenckiewicz zapowiedział, że prace nad ujawnieniem aneksu do raportu z likwidacji WSI są na finiszu i „jesteśmy coraz bliżej” ich zakończenia. W marcu prezydent ma otrzymać propozycję zanonimizowanej wersji dokumentu, przygotowanej z uwzględnieniem wyroku Trybunał Konstytucyjny. Ostateczna decyzja o publikacji będzie należeć do głowy państwa po analizie przedstawionych materiałów. Cenckiewicz zaznaczył jednak, że samo ujawnienie raczej nie nastąpi jeszcze w marcu, choć proces wyraźnie przyspiesza.
Radio Zet/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754542-aneks-wsi-jeszcze-tej-wiosny-cenckiewicz-jestesmy-coraz-blizej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.