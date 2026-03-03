WIDEO

Aneks WSI będzie ujawniony jeszcze tej wiosny? Prof. Cenckiewicz: "Jesteśmy coraz bliżej". "Prezydent dostanie wersję po wielu analizach"

Pałac Prezydencki - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Pałac Prezydencki - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz zapowiedział, że „jesteśmy coraz bliżej” ujawnienia aneksu WSI. „Na pewno w marcu pan prezydent otrzyma propozycję wersji tego aneksu, która musiała być trochę zanonimizowana ze względu na wyrok TK” - wskazał.

We wrześniu 2025 r. prof. Sławomir Cenckiewicz zapowiedział na antenie Radia Zet, że prace w kierunku ujawnienia aneksu WSI zostały już rozpoczęte.

Prezydent jest za tym, żebyśmy przygotowali dokument, uwzględniając wyrok TK do publikacji

— powiedział jesienią szef BBN.

Cenckiewicz: Jesteśmy coraz bliżej

O tę sprawę Cenckiewicz został zapytany przez redaktora Bogdana Rymanowskiego także dziś. Czy ujawnienie nastąpi jeszcze w marcu?

Wątpię, że w marcu, ale jesteśmy coraz bliżej. Gorąco, gorąco

— przyznał szef BBN.

Dopytywany, czy będzie to jeszcze tej wiosny, minister odparł:

Na pewno w marcu pan prezydent otrzyma propozycję wersji tego aneksu, która musiała być trochę zanonimizowana ze względu na wyrok TK.

Prezydent dostanie taką wersję po wielu analizach i pracach, która pozwoli mu podjąć ostateczną decyzję ws. ujawnienia aneksu

— wyjaśnił Sławomir Cenckiewicz.

Podsumowanie

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz zapowiedział, że prace nad ujawnieniem aneksu do raportu z likwidacji WSI są na finiszu i „jesteśmy coraz bliżej” ich zakończenia. W marcu prezydent ma otrzymać propozycję zanonimizowanej wersji dokumentu, przygotowanej z uwzględnieniem wyroku Trybunał Konstytucyjny. Ostateczna decyzja o publikacji będzie należeć do głowy państwa po analizie przedstawionych materiałów. Cenckiewicz zaznaczył jednak, że samo ujawnienie raczej nie nastąpi jeszcze w marcu, choć proces wyraźnie przyspiesza.

