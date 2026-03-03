Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z Radiem Zet odniósł się do presji wywieranej przez koalicję rządzącą na prezydenta w związku z ustawą o SAFE. „Bo za tydzień od razu się dozbroimy? W zależności od wariantu będziemy działać i w tym tygodniu się uzbrajać albo nie uzbrajać?” - ironizował. „Przecież to jest niepoważne” – skwitował. Ujawnił także informację z meldunku, jaki otrzymał wczoraj. „W Al Jazeera jakiś przedstawiciel Iranu wskazał na Polskę jako sojusznika USA, co zostało odnotowane w naszych informacjach. To jest pewien ślad związany z tym, że Polska może stać się państwem na celowniku jakichś terrorystów” — wskazał Sławomir Cenckiewicz.
Koalicja rządząca naciska na prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał ustawę o SAFE. Choć rząd podchodzi do unijnych kredytów bezkrytycznie, opozycja ma pewne wątpliwości. Również prezydent wielokrotnie dawał do zrozumienia, że dobrze, abyśmy najpierw mieli pełną wiedzę o wszystkich szczegółach tego programu.
Cenckiewicz o mitach wokół SAFE
Pytany o ewentualną decyzję głowy państwa szef BBN Sławomir Cenckiewicz odparł:
Ma trzy tygodnie, licząc od piątku.
Zaznaczył, że sam nie weryfikował, czy ustawa trafiła do prezydenta w piątek 27 lutego.
Jasne, bo za tydzień się dozbroimy. Jeśli prezydent dzisiaj to podpisze albo nie podpisze, to w zależności od wariantu będziemy działać i w tym tygodniu się uzbrajać albo nie uzbrajać. No, przecież to jest niepoważne.
— skomentował z ironią.
Świat przed SAFE i po SAFE będzie istniał i świat polskich zbrojeń też istniał i będzie istniał. Niezależnie od tego, czy pan prezydent podpisze, czy nie – Polska musi swoje zdolności w całym obszarze bezpieczeństwa mieć na standby’u
— wskazał szef BBN.
„Emocja i propaganda”
Prezydencki minister przyznał, że nie rozumie zestawiania programu SAFE z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Jeśli ktoś myśli, że Polska zbuduje dzięki SAFE takie zdolności wojskowe, które pozwolą nam zaatakować naszego wroga na jego terytorium w takiej skali, jak zrobiły to USA i Izrael, to się myli. To wszystko to jest emocja i propaganda. My jesteśmy poza.
— powiedział.
Cenckiewicz nakreślił, czym może kierować się prezydent przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu ustawy o SAFE.
Myślimy o sprawach bezpieczeństwa racjonalnie: czego potrzebujemy, co jest związane z rozwojem sił zbrojnych do roku 39, na ile SAFE łata wszystkie nasze deficyty
— wyliczał.
Współpraca z Francją
Pytany o wczorajszy wpis premiera Donalda Tuska na platformie X dotyczący rozmów „z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego”, Cenckiewicz odpowiedział:
My nie znamy żadnych szczegółów tego typu rozmów, negocjacji.
Jeśli się nie mylę, to na marzec była zapowiadana polsko-niemiecka umowa wojskowa. Też nic o niej nie wiemy. Historia o tym naprawdę głucho milczy
— zwrócił uwagę.
Szef BBN wyraził sceptycyzm w kwestii ewentualnej współpracy z Francją w kwestii odstraszania nukleranego.
Nie wierzę, że tak powiem, w podzielenie się swoim potencjałem nuklearnym przez Francję, nawet z tak wspaniałym sojusznikiem jakim jest Rzeczpospolita Polska
— ocenił.
Francja definiuje trochę swoją suwerenność, w ogóle niepodległość przez pryzmat posiadanej broni i jej konflikty w ramach struktury NATO od lat 50., wychodzenie ze struktur wojskowych i tak dalej, trochę związane są z tym, że Francja chce mieć stuprocentowe panowanie nad swoim arsenałem nuklearnym, którym nie chce się dzielić
— podkreślił.
Jako przykład podał Stany Zjednoczone i program Nuclear Sharing.
Przepraszam, ale czy Francja buduje swój Nuclear Sharing? Nie, chyba nie buduje
— zwrócił uwagę.
Cenckiewicz dodał, że o ewentualnym użyciu sił nuklearnych decyduje prezydent Francji.
We wszystkich kluczowych kwestiach dotyczących zagrożeń dla Polski w ostatnich dziesiątkach lat tak naprawdę mieliśmy sprzeczną z francuską percepcję zagrożeń. Teraz to się trochę zmieniło. Francuska strategia bezpieczeństwa bardzo ciekawie definiuje zagrożenia związane również z Rosją co pokazuje oczywiście pozytywną ewolucję myślenia francuskiego, ale musimy być podejrzliwi w tym sensie, że we wszystkich kluczowych kwestiach my mieliśmy rozbieżności w percepcji tych zagrożeń przez ostatnie długie, długie lata i wątpię, żebyśmy się tutaj jakby w 100 procentach zgodzili
— ocenił.
Polska na celowniku?
Szef BBN pytany był również o to, czy prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
O czym mielibyśmy tam dyskutować z wszystkimi przedstawicielami partii politycznych i z przedstawicielami rządu? No chyba, żeby doszło do jakiejś katastrofy związanej z uwięzieniem polskich obywateli, którzy nie mogą się stamtąd wydostać i gdyby sytuacja tego wymagała. Ale wydaje mi się, że na tym etapie jest to zupełnie zbędne
— ocenił.
Zwołanie RBN, w ocenie szefa BBN, uzasadniałoby również zagrożenie atakiem terrorystycznym w Polsce. Cenckiewicz ujawnił przy tym informację z meldunku, jaki otrzymał wczoraj.
Wczoraj, z meldunku, który otrzymałem, w Al Jazeera jakiś przedstawiciel Iranu wskazał na Polskę jako sojusznika USA, co zostało odnotowane w naszych informacjach. To jest pewien ślad związany z tym, że Polska może stać się państwem na celowniku jakichś terrorystów
— wskazał Sławomir Cenckiewicz.
Ale na dziś po prostu nie ma potrzeby. Pan prezydent jest informowany, BBN też jest informowany, sam jest jakby wytwórcą wielu informacji, jest pośrednikiem również w relacjach między rządem a prezydentem
— dodał.
Szef BBN zwrócił uwagę, że działa Komitet Bezpieczeństwa, w którym zasiada także przedstawiciel Biura. Dlatego podkreślił, iż wydaje mu się, że w tm momencie „nie ma potrzeby” zwoływania RBN.
Podsumowanie
Szef BBN Sławomir Cenckiewicz w rozmowie z Radiem Zet skrytykował presję koalicji rządzącej na prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o SAFE, określając argumenty o pilnej potrzebie dozbrajania jako „niepoważne” i oparte na emocjach. Podkreślił, że Polska powinna racjonalnie ocenić program i swoje potrzeby obronne, a zdolności wojskowe muszą być rozwijane niezależnie od decyzji o podpisaniu ustawy. Wyraził też sceptycyzm wobec ewentualnej współpracy nuklearnej z Francją, wskazując na jej tradycyjną niechęć do dzielenia się arsenałem. Odnosząc się do sytuacji międzynarodowej, uznał, że na razie nie ma potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, choć odnotowano sygnały mogące wskazywać na potencjalne zagrożenia dla Polski.
Radio Zet/Joanna Jaszczuk
