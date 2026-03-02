W sobotę, 7 marca prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych - potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek. Według informacji PAP, lista potencjalnych kandydatów na premiera jest stale aktualizowana.
„Przed nami wytężony czas pracy”
W połowie lutego Kaczyński powiedział, że podjął już decyzję ws. kandydata partii na premiera.
Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna
— dodał. W sobotę napisał na X, że PiS „rozpocznie marsz 7 marca 2026 r.”.
Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej. Szczegóły już wkrótce. Bądźmy razem. Tylko zwycięstwo zjednoczonego obozu patriotycznego zapewni Polsce bezpieczną i stabilną przyszłość
— czytamy we wpisie prezesa PiS.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezes PiS wzywa swój obóz do jedności: Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do kampanii. Marsz rozpoczynamy 7 marca 2026 r.
PiS przygotowuje się do wyborów
Dziś wieczorem Bochenek potwierdził 7 marca jako datę zaprezentowania kandydata PiS na prezesa Rady Ministrów. Pytany, czy taka decyzja nie jest przedwczesna, rzecznik partii ocenił, że PiS od dłuższego czasu „bardzo mocno przygotowuje się do wyborów parlamentarnych”.
Chcemy mieć program, konkretne zobowiązania, z których później chcemy się również wywiązywać
— dodał.
Co wiadomo?
Źródło PAP związane z kierownictwem partii oceniło, że sobotnie wydarzenie może być „krótką konwencją”, podczas której zostanie ogłoszony kandydat (na premiera), a następnie odbędzie się jego wystąpienie.
Być może będzie to coś w stylu konwencji, podczas której był prezentowany Karol Nawrocki jako kandydat na urząd prezydenta
— dodał polityk. Potwierdził też informacje posła Zbigniewa Kuźmiuka, który w poniedziałek w rozmowie z RMF FM poinformował, że konwencja odbędzie się w Krakowie w Hali „Sokół”.
To to samo miejsce, gdzie został ogłoszony kandydat na prezydenta Andrzej Duda i ostatnio kandydat na prezydenta Karol Nawrocki
— zauważył poseł PiS.
Źródło PAP - w kontrze do informacji dotyczących podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie przez Kaczyńskiego - powiedziało, że lista potencjalnych kandydatów jest stale aktualizowana.
Prezes może tę decyzję podjąć naprawdę w ostatniej chwili. Ci kandydaci cały czas się zmieniają. W zeszłym tygodniu byli inni, a teraz już niektórzy wylecieli z tej listy
— podkreślił polityk.
Według doniesień medialnych, w ostatnim czasie na liście - oprócz m.in. wiceprezesów PiS - znaleźli się także samorządowcy, m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, prezydent Otwocka Jarosław Margielski oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek. Pytane o te informacje, źródło PAP odparło: „najbardziej bym typował prezydenta Stalowej Woli”.
Z informacji uzyskanych przez PAP wśród rozmówców z PiS wynika, że w lutym na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera były 4 osoby: obecny szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki; wiceprezes PiS, poseł Przemysław Czarnek; posłanka Anna Krupka oraz europoseł PiS, wiceprezes partii Tobiasz Bocheński. Na liście nie znaleźli się wiceprezesi PiS: b. premier Mateusz Morawiecki oraz Patryk Jaki, który był działaczem Suwerennej Polski.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754525-kandydat-pis-na-premiera-rzecznik-partii-potwierdzil-date
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.