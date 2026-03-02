WIDEO

Już w najbliższą sobotę odbędzie się konwencja, na której pan prezes Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata Prawa i Sprawiedliwości” - zapowiedział na antenie Telewizji Republika Mariusz Błaszczak, poseł, szef parlamentarnego klubu PiS.

Kto konkretnie będzie kandydatem PiS na premiera?

To pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla Radia Maryja, że ta informacja zostanie przedstawiona w stosownym czasie. I ten stosowny czas już niedługo

— zaznaczył Mariusz Błaszczak.

Zapowiedź prezesa PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział 19 lutego na antenie Radia Maryja, że podjął już decyzję ws. kandydata partii na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych. -

Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna

— podkreślił.

Dodał, że kandydat na prezesa Rady Ministrów, „to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą”.

Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu

— powiedział Kaczyński.

Jak dodał, „tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu”.

O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość

— zaznaczył prezes PiS.

