„Już w najbliższą sobotę odbędzie się konwencja, na której pan prezes Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata Prawa i Sprawiedliwości” - zapowiedział na antenie Telewizji Republika Mariusz Błaszczak, poseł, szef parlamentarnego klubu PiS.
Kto konkretnie będzie kandydatem PiS na premiera?
To pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla Radia Maryja, że ta informacja zostanie przedstawiona w stosownym czasie. I ten stosowny czas już niedługo
— zaznaczył Mariusz Błaszczak.
Zapowiedź prezesa PiS
Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział 19 lutego na antenie Radia Maryja, że podjął już decyzję ws. kandydata partii na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych. -
Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna
— podkreślił.
Dodał, że kandydat na prezesa Rady Ministrów, „to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą”.
Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu
— powiedział Kaczyński.
Jak dodał, „tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu”.
O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość
— zaznaczył prezes PiS.
Adam Stankiewicz/Telewizja Republika/PAP
