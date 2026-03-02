Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego - poinformował premier Donald Tusk.
Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować
— napisał na X szef rządu.
Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu nuklearnym. Wśród tych krajów wymienił Polskę.
Tymczasowe rozmieszczenie sił Francji u sojuszników
Prezydent Emmanuel Macron zaznaczył, że Francja będzie mogła tymczasowo rozmieszczać elementy sił strategicznych u swoich sojuszników europejskich.
Jak powiedział, oznacza to, że tak jak w przypadków strategicznych okrętów podwodnych „francuskie samoloty przenoszące będą mogły być rozprowadzone po kontynencie europejskim”.
Macron zaznaczył, że w ramach zaawansowanego odstraszana nuklearnego partnerzy Francji będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach z ich udziałem.
