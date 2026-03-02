„Bez SAFE polskie siły zbrojne po prostu się budowały, jeśli dobrze zarządzano finansami publicznymi” - wskazał prezydent Karol Nawrocki podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Polska w 100 procentach liczyć może tylko na swoich żołnierzy.
Te sojusznicze relacje bardzo dobrze, jeśli są najbliższe i sprawdzone, natomiast musimy mieć świadomość, że powinniśmy patrzeć przede wszystkim na siebie a dopiero później spoglądać na te najważniejsze, strategiczne sojusze, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi
—- zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent do rządu: Weźcie się do pracy i pomóżcie Polakom na Bliskim Wschodzie. Szef MSZ radzi sobie na X, a teraz niech pokaże efektywność
SAFE? Prezydent zabiera głos
Głowa państwa wyraziła wątpliwość wokół strategii komunikacji wokół programu SAFE.
My dzisiaj żyjemy w przekonaniu, że bez SAFE nie da się zbudować polskiej odporności
— zauważył.
To jest tak głęboka inżynieria polityczna obecnie rządzących, że cały naród żyje w takich emocjach, że Polski nie da się obronić bez programu SAFE. Ja sobie zadaję pytanie, jak to było, że udawało się kupować południowokoreańskie czołgi K2, udawało się kupować HIMARS-y, udawało się zbroić RP bez programu SAFE? Trzeba sobie powiedzieć jasno, że w dyskusji, debacie o SAFE nie dotykamy pewnego fundamentu i clou, czyli sytuacji, w której się znaleźliśmy. A więc tego, że rząd Donalda Tuska zniszczył polskie finanse publiczne i dzisiaj stara się nadgonić tę sytuację. O tym się nie mówi
— zaznaczył.
Złe doświadczenia
Prezydent podkreślił, że brak programu pożyczkowego SAFE nie będzie oznaczał końca możliwości zbrojeniowych państwa polskiego.
Ja jeszcze decyzji nie podjąłem, ale nie zgadzam się na takie przedstawianie sprawy publicznie, bo każdy logicznie myślący obywatel Polski wie, że bez SAFE polskie siły zbrojne po prostu się budowały, jeśli dobrze zarządzano finansami publicznymi
— wskazał.
Musimy też przyznać, że mamy bardzo złe doświadczenia z KPO i poza konstytucyjnymi próbami wpływania na polski ustrój. To budzi emocje Polaków. My widzimy SAFE i przypominamy sobie KPO i zadajemy sobie pytanie, czy jeżeli Polacy wybiorą sobie inny rząd, to środki finansowe z programu SAFE nadal będziemy dostawać? To nie jest świadome budowanie polskich sił zbrojnych, tylko to jest pozostawianie polskiego bezpieczeństwa pewnym czynnikiem zewnętrznym, czynnikom politycznym
— wymieniał.
Mówię to wszystko w obawie o ustrój państwa polskiego, o polską suwerenność, ale też świadomy, że gdyby rząd lepiej pracował, to SAFE w ich opinii – premiera i całej większości rządowej – nie byłby być albo nie być polskich sił zbrojnych, bo tak nie jest
— podsumował.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754507-prezydent-bez-safe-polskie-sily-zbrojne-po-prostu-sie-budowaly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.