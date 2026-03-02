Prezydent Karol Nawrocki podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach zaapelował do rządu Donalda Tuska, aby „zabrał się do pracy w pomocy polskim turystom i mieszkańcom Zatoki Perskiej”, którzy utkwili na Bliskim Wschodzie po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran.
Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z red. Dorotą Gawryluk w czasie XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach analizował sytuację związaną z izraelsko-amerykańskim atakiem na Iran.
Nie będę prognozował przyszłości, wierzę, że uda się rozwiązać tę sytuację naszym najważniejszym sojusznikom, czyli Stanom Zjednoczonym. W sensie geopolitycznym Iran jest przecież państwem, które zagraża pewnemu porządkowi wartości, w którym są i USA, i Europa
— podkreślił prezydent.
Iran był reżimem, czy jest reżimem, który prześladował chrześcijan, co dla mnie jest ważne jako dla prezydenta Polski, ale także reżimem, który wspiera Federację rosyjską. Pod względem geopolitycznym musimy zatem patrzeć na to, co wydarzyło się 28 lutego, że za sprawą USA i decyzji prezydenta Donalda Trumpa osłabia się sojusznika Federacji Rosyjskiej, która jest realnym zagrożeniem dla Polski
— mówił Nawrocki.
Apel do rządu
W pewnym momencie głowa państwa zaapelowała do polskiego rządu, aby pomógł Polakom, którzy utkwili na Bliskim Wschodzie.
Może to też jest okazja, żeby zaapelować do polskiego rządu, żeby trochę bardziej zabrał się do pracy w pomocy polskim turystom i mieszkańcom Zatoki Perskiej
— powiedział prezydent.
Przypominam sobie czasy, że w czasie 2023 roku i tego, co działo się w Izraelu, państwo polskie wywiązywało się ze swoich zobowiązań wobec Polaków. A dzisiaj od rana zasypuje, także Kancelarię Prezydenta, fala niezrozumienia Polaków przebywających w regionie Zatoki Perskiej, w ZEA
— zaznaczył.
Od tego jest MSZ, żeby teraz pokazał swoją efektywność. Doskonale minister spraw zagranicznych, ale także rzecznik MSZ radzą sobie z walką z polskim prezydentem i z polityką twitterową, a dzisiaj jest moment sprawdzam. Więc do pracy
— mówił prezydent
Z całą pewnością nie powinniśmy zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej. Podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu
— zaznaczyła głowa państwa.
Adam Stankiewicz
