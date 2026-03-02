wideo

Opieszałość rządu Koalicji 13 Grudnia ws. Polaków na Bliskim Wschodzie. PiS wzywa do reakcji. "To jest sytuacja po prostu bez precedensu"

Na zdjęciu europosłowie PiS Waldemar Buda i Piotr Müller / autor: PiS
Rzecznik prasowy MSZ po prostu w skandaliczny sposób w ogóle sugeruje dziennikarzom, którzy zadają pytanie o los polskich obywateli, że ci dziennikarze życzą sobie rzekomo, żeby strzelano w polskie samoloty. To jest sytuacja po prostu bez precedensu” - powiedział europoseł PiS Piotr Müller podczas konferencji prasowej partii w Sejmie, odnosząc się do sytuacji uwięzionych Polaków na Bliskim Wschodzie. Były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego wezwał MSZ „aby uruchomiło bardzo szeroką kampanią informacyjną”. Udział w konferencji wziął również europoseł Waldemar Buda.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały dwa dni temu Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

Müller powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, że wielu Polaków przebywa w tej chwili w różnych krajach, które są ostrzeliwane przez armię irańską.

W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno podejmować działania jak najdalej idące, jeżeli chodzi o zabezpieczenie polskich obywateli za granicą

— powiedział obecny europoseł, w przeszłości rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy.

Otrzymujemy masę e-maili, telefonów o tym, że polscy obywatele są pozostawieni na pastwę losu, że nawet nie mogą się skontaktować z właściwymi placówkami dyplomatycznymi w krajach, w których aktualnie przebywają. Rzecznik prasowy MSZ po prostu w skandaliczny sposób w ogóle sugeruje dziennikarzom, którzy zadają pytanie o los polskich obywateli, że ci dziennikarze życzą sobie rzekomo, żeby strzelano w polskie samoloty. To jest sytuacja po prostu bez precedensu

— dodał były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

Müller przypomniał, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, pomoc Polakom w potrzebie była rzeczowa i profesjonalna.

Pamiętam wielokrotnie tego typu sytuacje różnego rodzaju kryzysowe, w których pomagaliśmy polskim obywatelom za granicą. Czy to była kwestia sytuacji, gdy wybuchła epidemia, czy różnych konfliktów zbrojnych

— powiedział.

Według niego, MSZ „uważa, iż to, że wcześniej poinformowało, że w jednym kraju istnieje ryzyko wybuchu wojny, zwalnia ich z odpowiedzialności za wszystkie kraje w pobliżu, zwalnia ich w ogóle z jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania”.

Przyznał, że oczywiście niedobrze jest, iż część osób, które miały wcześniej ostrzeżenia pojechały do Iranu. Natomiast - dodał - „wiele osób znalazło się w krajach w szczególności sąsiadujących, nie mając pełnej świadomości, jak będzie wyglądała sytuacja”.

Wiele z tych krajów, to są tak zwane huby przesiadkowe

— zwrócił uwagę polityk PiS.

Oczekujemy ze strony MSZ, aby uruchomiło bardzo szeroką kampanią informacyjną

— oświadczył Müller.

W jego ocenie, „dzisiaj rząd po raz kolejny pokazuje, że nieudolnie działa w obszarze komunikacji z obywatelami w sytuacji zagrożenia”.

Prawdopodobny kryzys paliwowy

Były rzecznik rządu Morawieckiego zwrócił się również do resortu Andrzej Domańskiego.

Dzisiaj też zadajemy pytanie Ministerstwu Finansów, czy jest gotowe na to, aby na przykład w przejściowym okresie obniżyć akcyzę oraz inne podatki na paliwo po to, aby ustabilizować ceny paliw, jeśli dojdzie do sytuacji kryzysowej

— powiedział Müller.

Tak wygląda państwo 2026”

Do sytuacji odniósł się również europoseł Buda.

Premier w Sopocie, wicepremier w Chobielinie, a ludzie utknęli na lotnisku i mają gigantyczny problem. Nie ma żadnej pomocy, konsulat działa od 11:00, nie są w stanie powiedzieć, co może się zdarzyć w najbliższych dniach. Tak wygląda państwo 2026

— powiedział w nagraniu zamieszczonym na portalu X.

Komunikacja rządu ws. sytuacji Polaków

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował dwa dni temu, że w systemie Odyseusz było zarejestrowanych pięć osób w Iranie, 40 w Libanie i ponad 200 w Izraelu. Jednocześnie MSZ uruchomiło dodatkową infolinię dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Numer: +48 22 523 88 80 jest czynny od godziny 8 do 22 czasu polskiego. Ministerstwo w ostrzegło przed podróżami do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny.

Dziś rzecznik MSZ podał, że nie żadnych informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi.

Wewiór podkreślił, że polskie placówki dyplomatyczne działają od dwóch dni w trybie kryzysowym, przez całą dobę, a od kilku dni w MSZ działa specjalny zespół kryzysowy, który w poniedziałek po raz kolejny się spotkał. Zaapelował do biur podróży, by nie oferowały i nie realizowały wycieczek w region Bliskiego Wschodu.

Rzecznik MSZ podał, że wszystkie zorganizowane grupy opuściły Izrael drogą lądową i zostały odebrane przez polskich pracowników dyplomatycznych w Egipcie. Ponadto, dodał, Polacy opuszczają również Jordanię, zarówno drogą lotniczą, jak i na pokładach promów. W kwestii państw w okolicach Zatoki Perskiej, rzecznik MSZ powiedział, że tam najbezpieczniej jest pozostać na miejscu, w miejscach schronienia. Poinformował również o wydaniu ostrzeżenia „zachowaj szczególna ostrożność” dotyczącego Cypru.

