Rzecznik MSZ Maciej Wewiór na konferencji prasowej stwierdził, że nie żałuje swojego ataku na Telewizję wPolsce24. „Nie swoich żałuję słów. (…) Możemy później się umówić, porozmawiać o języku panie redaktorze” - zwrócił się w stronę reportera Telewizji wPolsce24 Samuela Pereiry Wewiór.
Wiem, że Telewizja wPolsce24 chciałaby wysłać samoloty polskie, aby leciały między pociskami, ale tego nie uczynimy. Podobnie jak nie uczynią tego inne kraje
— rzucił wczoraj w stronę dziennikarzy Maciej Wewiór. Okazuje się, że nie żałuje tych słów - o to zapytał go dziś reporter Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira.
Nie swoich żałuję słów
— podkreślił Wewiór.
Wysyłanie samolotów między pociskami, co to w ogólem za język?
— pytał dziennikarz Telewziji wPolsce24.
Możemy później się umówić, porozmawiać o języku panie redaktorze
— odparł rzecznik MSZ.
Uważam, że nie należy wysłać samolotów, ani naszych obywateli w rejony działań zbrojnych, gdy latają pociski i drony
— dodał.
„Z Egiptu na własną rękę”
A co z Polakami, któzy są w Egipcie, gdzie przestrzeń powietrzna jest otwarta?
Z Egiptu funkcjonują loty komercyjne, więc osoby, które są już w Egipcie, będą mogły wrócić do Polski na zasadach komercyjnych. Z Egiptu na własną rękę, przypomnę, że ostrzegaliśmy przed tymi wyjazdami
— podkreślił rzecznik MSZ.
Autokary po Polaków? „Sugeruję sprawdzić odległość”
Wewiór odniósł się też do kwestii ewentualnego wysyłania autokarów po Polaków na Bliskim Wschodzie.
Jedna z telewizji zapytała ostatnio, dlaczego nie wysyłamy z Polski autokarów po naszych obywateli. (…) Sugeruję sprawdzić odległość, jaka jest z Warszawy na przykład do Dubaju. Sugeruję też sprawdzić, przez jakie terytoria te autokary musiałyby jechać. Zakładam, że jest to pewne niedopatrzenie, ponieważ te autobusy mogłyby jechać przez Syrię, Irak, mogłyby jechać przez Ukrainę i terytorium Rosji i przez Iran. W okolicach Zatoki Perskiej bardzo wiele dróg prowadzi przy bazach wojskowych. Dlatego najbezpieczniejsze, to będę powtarzał wielokrotnie, w tamtym regionie, w okolicach Zatoki Perskiej najbezpieczniejsze jest pozostanie w miejscu, gdzie znajdują się nasi obywatele
— mówił Wewiór.
Brak informacji, aby jakikolwiek Polak ucierpiał
Nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi - powiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Dodał, że wszystkie zorganizowane grupy opuściły Izrael drogą lądową przez Egipt.
USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie na rozlokowane tam amerykańskie bazy.
Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi
— powiedział rzecznik MSZ na briefingu prasowym.
Przekazał też, że wszystkie zorganizowane grupy opuściły Izrael drogą lądową.
Zostały odebrane przez naszych pracowników w Egipcie
— dodał Wewiór.
Zaznaczył, że Polacy opuszczają również Jordanię, zarówno drogą lotniczą, jak i na pokładach promów.
Trochę inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego, w okolicach Zatoki Perskiej. Tam najbezpieczniej jest pozostać na miejscu, w miejscach schronienia, tam w dalszym ciągu latają pociski, drony
— podkreślił rzecznik MSZ.
Zaapelował też o stosowanie się do apelów miejscowych służb bezpieczeństwa.
Rzecznik zaznaczył, że od kilku dni w MSZ działa specjalny zespół kryzysowy, który w poniedziałek po raz kolejny się spotkał, a polskie placówki dyplomatyczne działają od soboty w trybie kryzysowym, przez całą dobę.
Apel do biur podróży, by nie oferowały wycieczek na Bliskich Wschód
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaapelował do biur podróży, by nie oferowały i nie realizowały wycieczek w region Bliskiego Wschodu. Poinformował również o podniesieniu poziomu ostrzeżeń dotyczących Cypru do poziomu drugiego, czyli „zachowaj szczególną ostrożność”.
Pragnę zaapelować do biur podróży, które w dalszym ciągu oferują i co gorsza realizują wycieczki na Bliski Wschód - apeluję o odpowiedzialność i nierobienie tego
— powiedział rzecznik MSZ podczas poniedziałkowego briefingu.
Poinformował również o wydaniu ostrzeżenia „zachowaj szczególna ostrożność” dotyczących Cypru.
Wewiór poinformował ponadto, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewniły Polakom przebywającym na ich terytorium nocleg oraz wyżywienie do czasu, gdy będą mogli opuścić kraj.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy cztery osoby, które mogą obsługiwać sprawy konsularne, w tym oczywiście szefa naszej placówki, a w Odyseuszu na dzisiaj zarejestrowanych jest dziesięć tysięcy naszych obywateli - mówimy tylko o osobach zarejestrowanych
— powiedział rzecznik resortu spraw zagranicznych.
