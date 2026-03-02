Prezydent Warszawy i kandydat KO w ostatnich wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski w opublikowanej na YouTubie rozmowie z Żurnalistą zdradził m.in. kulisy wieczoru wyborczego po ostatnich wyborach prezydenckich. Okazuje się, że jeszcze nawet do północy bądź godziny pierwszej w nocy Trzaskowski wierzył, że jednak wygrał wybory. Włodarz stolicy wymownie skomentował też „wsparcie” Donalda Tuska w kampanii, gdy powołał się na autorytet… patocelebryty Jacka Murańskiego.
Rafał Trzaskowski był pytany m.in. o kwestię ogłoszenia zwycięstwa wyborczego przez jego sztabowców i jego samego tuż po opublikowaniu korzystnych dla niego wyników sondaży exit poll. Przyznał, że mógł to być błąd.
Być może tak, do nas dochodziły informacje, że będzie lepiej, a nie gorzej. Wszyscy się zaklinali, że te wyniki się poprawią, a nie pogorszą
— mówił Rafał Trzaskowski.
Trzeba było zachować zimną krew i powiedzieć, że ni nie wiadomo, ale wyszedłem, uznałem, że wszystko idzie w dobrą stronę, byłem optymistą. Wreszcie po tym roku trzymania się w karbach i pilnowania, żeby nie popełnić żadnego błędu, uznałem, że zaryzykuję i uznam, że się udało, a się nie udało
— powiedział włodarz stolicy.
„Piliśmy jakieś wino”
A jak wyglądał powyborczy wieczór Rafała Trzaskowskiego? Okazało się, że uczestnicy jego wieczoru wyborczego i on sam tuż po ogłoszeniu wyników sondaży exit poll rozpoczęli świętowanie.
W takim momencie ten czas przyspiesza, uznaliśmy, że jest super, usiedliśmy ze znajomymi, nie strzelały szampany, ale piliśmy jakieś wino. Pojawiły się po bodajże dwóch godzinach wyniki dużo gorsze i też wszyscy mówili, że spokojnie, dlatego że to zawsze tak jest, bo najpierw liczą mniejsze komisje wyborcze. (…) Wszyscy uspokajali, że wyniki się poprawią i gdzieś tak po kolejnych dwóch godzinach zaczęły docierać informacje z sondażowni, że to idzie w złą stronę, więc z grubsza o jakieś północy czy o godzinie pierwszej wiadomo było, że jest źle. Ja byłem tak zmęczony, że powiedziałem, że jak jest źle, to co mam robić, nie będę przecież czekał, poszedłem spać. Rano, jak się obudziłem, jednak to uderzenie prosto w czoło, że wybory są przegrane
— mówił Trzaskowski.
„Cholera, taka szansa i się nie udało”
Jak czuł się kandydat KO po porażce w wyborach prezydenckich?
Jest olbrzymi szok, że jednak się dostało między zęby. U mnie to powodowało wkurzenie, że cholera, taka szansa i się nie udało. Nawet użyłem na Campusie mocniejszego słowa. Takie towarzyszyły mi uczucia, nie jakaś depresja, nie jakiś żal, tylko po prostu wkurzenie, że kurde balans, naprawdę było tak blisko, że – byłem i dalej jestem przekonany, że gdybym wygrał te wybory, to Polska wykorzystałaby swoją szansę i nie mielibyśmy walki pomiędzy prezydentem a rządem, który jest tylko i wyłącznie zaprogramowany na to, żeby utrudnić rządowi realizowanie jego priorytetów
— zaznaczył Trzaskowski.
„Pomoc” Tuska z wykorzystaniem Jacka Murańskiego
Rafał Trzaskowski został też zapytany o słynny wywiad Donalda Tuska w Polsat News tuż przed wyborami prezydenckimi, w którym Tusk do ataku na Karola Nawrockiego wykorzystał… rewelacje patocelebryty Jacka Murańskiego, co zostało powszechnie wyśmiane.
To jest tak, że każdemu towarzyszą olbrzymie emocje, bo te wybory miały olbrzymią stawkę, w związku z tym każdy próbował się łączyć jak mógł i pomagać. To nie jest też tak, że wszystko jest rozpisane na role i że idealnie przygotowane itd. W tym ostatnim tygodniu towarzyszyła nam taka masa emocji, że każdy próbował wspomóc kampanię tak, jak umiał, a nie każdy miał na to dobry pomysł
— mówił włodarz stolicy, niemal wprost krytykując Tuska za jego zachowanie.
