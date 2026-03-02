Kilkudziesięciu funkcjonariuszy polskich służb specjalnych, którzy pełnili w ostatnich latach funkcje kierownicze skierowało do rządu mocny apel o powstrzymanie destrukcji polskich służb. W ich ocenie ściganie były szefów CBA, ABW i SKW jest wysoce destrukcyjne i niszczy morale funkcjonariuszy służb. „Skutkiem będzie trwałe osłabienie potencjału i skuteczności polskich służb, paraliż decyzyjny w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz osłabienie zaufania naszych sojuszników” - piszą sygnatariusze apelu.
Prokuratura Waldemara Żurka, a wcześniej Adama Bodnara zdecydowała o postawieniu byłemu szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernestowi Bejdzie, byłemu szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr hab. Piotrowi Pogonowskiemu oraz byłemu szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. brygady rez. Maciejowi Materce zarzutów karnych. Chodzi wykorzystywanie przez służby systemu teleinformatycznego Pegasus. Wyżej wymienieni byli także ciągani przez działającą obecnie nielegalnie komisję śledczą Magdaleny Sroki, mimo, że zgody na wykorzystanie Pegasusa były wydawane każdorazowo przez sądy.
WAŻNY NEWS! Do mediów właśnie trafia apel podpisany przez kilkudziesięciu funkcjonariuszy polskich służb specjalnych, pełniących w ostatnich latach funkcje kierownicze. Ostrzegamy przed fatalnymi skutkami działań rządu i prokuratury dotyczących Pegasusa. To TRZEBA przeczytać!
Zachęcam do nagłośnienia apelu
— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn, były Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Za tak zdecydowane stanowisko ludzi związanych kiedyś ze służbami specjalnymi i znających się na ich realiach podziękował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Dziękuję Wam Panowie!
— napisał w mediach społecznościowych szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Byli Szefowie służb specjalnych stają w obronie represjonowanych kolegów, wskazując, że rząd niszczy system bezpieczeństwa państwa i osłabia służby zamiast je wzmacniać. To bardzo ważny i mocny głos ludzi, którym Polska i Polacy zawdzięczają bezpieczeństwo!
— napisał na X były szef MSWiA oraz CBA europoseł PiS Mariusz Kamiński.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Żaryn stawia kluczowe pytanie ws. tuneli na granicy! „Czy wiemy, kto przez nie zdążył przejść, zanim je namierzyliśmy?”
Portal wPolityce.pl publikuje pełną treść dokumentu podpisanego przez kilkadziesiąt osób.
„Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej”
Skuteczne i profesjonalne działania służb specjalnych mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, rozpoznawania i zwalczania zagrożeń dla interesów RP, ale przede wszystkim zapobiegania zdarzeniom o charakterze przestępczym. Rolą kierownictwa służb specjalnych jest zapewnienie podległym służbom sił i środków, w tym specjalistycznych narzędzi technicznych, niezbędnych do realizacji ustawowych zadań. Wynika to zarówno z przepisów Konstytucji, jak również ustaw kompetencyjnych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. K23/11 z dnia 30 lipca 2014 roku. W świetle tego wyroku oraz przepisów prawa, zapewnienie służbom technologii niezbędnych do skutecznej realizacji zadań jest nie tylko powinnością, ale wręcz obowiązkiem Szefów Służb Specjalnych.
Decyzje prokuratury o postawieniu byłemu Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego Panu Ernestowi Bejdzie, byłemu Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Panu prof. dr hab. Piotrowi Pogonowskiemu oraz byłemu Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego Panu gen. brygady rez. Maciejowi Materce zarzutów karnych dotyczących m.in. dopuszczenia i używania systemu teleinformatycznego tzw. Pegasus’a są szkodliwe dla Polski i stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz praktyką działania służb specjalnych. Zarzuty, jak również szykany wobec innych funkcjonariuszy realizujących legalne czynności z zakresu kontroli operacyjnej, są formą represji politycznych. Prowadzi to już obecnie do niszczenia potencjału polskich służb specjalnych oraz osłabia morale funkcjonariuszy służących Polsce.
Najnowocześniejsze środki techniczne służące realizacji kontroli operacyjnej typu Pegasus są powszechnie stosowane przez wiele krajów NATO, a ich użytkowanie jest ocenił Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy zgodne z przepisami polskiego prawa. System ten w polskich służbach stosowany był zawsze zgodnie z prawem i w granicach. prawa, każdorazowo tylko i wyłącznie na podstawie decyzji sądów, co zostało potwierdzone w trakcie przeprowadzonego w służbach audytu za lata 2016-2023. Potwierdził to osobiście Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.
Tym mocniej apelujemy do rządu oraz prokuratury o zaprzestanie działań mających charakter represji politycznych, których skutkiem będzie trwałe osłabienie potencjału i skuteczności polskich służb, paraliż decyzyjny w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz osłabienie zaufania naszych sojuszników. Polska, szczególnie w sytuacji narastającego kryzysu bezpieczeństwa w Europie, nie może sobie na to pozwolić.
Podpisali:
dr Piotr Bączek-były Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
płk rez. Krzysztof Banaszek - były Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
płk rez. Bernard Bogusławski - były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
płk rez. Paweł Bojarski - były Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
Marek Chodkiewicz-były Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
płk rez. Hubert Dzierzęcki - były Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
płk rez. Jacek Gawryszewski - były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
płk rez. Bartosz Jarmuszkiewicz - były Szef Agencji Wywiadu:
płk rez. Pawel Kacprzak - były Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
Daniel Karpeta-były Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego:
gen. bryg. rez Andrzej Kowalski były Szef Służby Wywiadu Wojskowego:
płk rez. Norbert Loba były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
gen, bryg. rez. Marek Łapiński były Szef Shiżby Wywiadu Wojskowego:
gen, bryg. rez. Witold Marczuk - były Szef Służby Wywiadu Wojskowego, były Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
płk rez. Agata Mazur - były Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
płk rez. Grzegorz Ocieczek - były Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, były
Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
Bogdan Sakowicz - były Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
Marcin Stec - były Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego:
płk rez. Andrzej Stróżny były Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
gen. bryg. rez. Maciej Szpanowski-były Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego:
płk rez. Maciej Urbański były Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
płk rez. Marek Utracki-były Zastępca Szefa Shżby Kontrwywiadu Wojskowego;
płk rez. Krzysztof Wacławek - były Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
płk rez. Lech Wojciechowski - były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
płk rez. Krzysztof Zieliński - były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
Stanisław Żaryn - były Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
płk rez. Radosław Żebrowski - były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
CZYTAJ TAKŻE: Były szef ABW odpowiada na działania neo-Prokuratury Krajowej: Apeluję o nie demontowanie filarów bezpieczeństwa RP
Robert Knap/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754469-mocny-apel-do-rzadu-byli-funkcjonariusze-sluzb-mowia-o-paralizu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.