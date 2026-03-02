SONDAŻ

SONDAŻ. Pyrrusowe zwycięstwo KO. PSL i Polska 2050 poza Sejmem, a sama Lewica nie wystarczyłaby do utrzymania władzy

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Paweł Supernak
autor: PAP/Paweł Supernak

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 34,25 proc. głosów - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwości z wynikiem 28,45 proc. Pomimo zwycięstwa, KO nie byłaby w stanie objąć władzy w sojuszu jedynie z Nową Lewicę. PSL i Polska 2050 według sondażu nie znalazłyby się w Sejmie.

Na trzecim miejscu w sondażu uplasowała się Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 11,06 proc. wyborców. Dalej znalazła się Nowa Lewica, ciesząca się poparciem 7,69 proc. wyborców, a tuż za nia znalazła się Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą głos chciałoby oddać 7,32 proc. Polaków. Do Sejmu weszłaby jeszcze Partia Razem, na którą głos zadeklarowało 5,01 proc. badanych.

PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Dwaj obecni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej - PSLPolska 2050 - nie znaleźliby się w Sejmie. Ludowcy dostaliby 3,22 proc. głosów, z kolei na partię założoną przez Szymona Hołownię głos chciałoby oddać 2,61 proc. wyborców.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 lutego na próbie 988 dorosłych Polaków.

Adam Stankiewicz/se.pl

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

