Rzecznik rządu Adam Szłapka plącze się w zeznaniach dotyczących zapisu o kamieniach milowych, który znajduje się w uzasadnieniu do ustawy o SAFE. To, że on tam jest, to fakt, ale dlaczego tam się znalazł, było dziś przedmiotem „interpretacji” Szłapki w Radiu ZET. „Najwyraźniej osoba pisząca uzasadnienie wykorzystała słowo, jako synonim” - stwierdził rzecznik rządu, mówiąc o kamieniach milowych. Czyżby osoba pisząca uzasadnienie się pomyliła i nie wiedziała co napisała (SIC!)?
Polska zaciągając wieloletnią pożyczkę z SAFE o zmiennym oprocentowaniu, będzie musiała wypełniać kamienie milowe, czyli tak jak przy KPO. Tak brzmią zapisy uzasadnienia do ustawy, która ma dać prawo rządowi Donalda Tuska, na zaciągnięcie wieloletniej pożyczki o zmiennym oprocentowaniu z funduszu SAFE. Niestety opinia publiczna nie jest o tym informowana, bo mechanizm warunkowości i kamieni milowych bardzo źle się Polakom kojarzy, z politycznym blokowaniem przez kilka lat funduszy KPO.
To nie my, to PiS
Jednak rzecznik rządu Adam Szłapka zaklinał dziś rzeczywistość w Radiu ZET twierdząc, że kamieni milowych w ustawie i rozporządzeniu o SAFE nie ma, a politycy PiS stosują je jako straszak.
Myślę, że jest wielu polityków PiS nawet, którzy uważają, że ten program SAFE jest po prostu dobrym programem i nie chcą go krytykować. Mówię o przynajmniej kilku, nawet mnie to zainteresowało, sprawdziłem, jadąc tutaj do studia, więc myślę, że jest takich sporo
— stwierdził Adam Szłapka w Radiu Zet. Tyle, że zapisy o kamieniach milowych są, i nie chcą zniknąć, jak „za dotknięciem czarodziejskiej różki”.
Należy wskazać, że pożyczka SAFE przewiduje wypłatę pierwszej transzy pożyczki w formie zaliczki w wysokości 15 proc. wartości pożyczki, niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki. Wnioski o kolejne transze pożyczki składane są do Komisji Europejskiej w kwietniu i październiku każdego roku (w roku 2026 r. tylko październik) w zakresie zrealizowanych kamieni milowych.
— czytamy w uzasadnieniu do ustawy o SAFE, które wczoraj pokazał w sieci europoseł PiS Daniel Obajtek.
Pomylił się piszący?!
Trudno się dziwić, że deklaracje Szłapki ws. nieistnienia kamieni milowych nie zadowoliły prowadzącego program red. Bogdana Rymanowskiego.
Pan mówi, że nie ma kamieni milowych, ale w uzasadnieniu do ustawy wdrażającej program SAFE jest jak byk napisane: wnioski o kolejne transze pożyczki składane do Komisji Europejskiej w kwietniu i październiku każdego roku w zakresie zrealizowanych kamieni milowych. To o co chodzi? Kto mówi prawdę?
— dopytywał red. Rymanowski.
Po rozporządzeniu SAFE nie ma mechanizmu kamieni milowych
— odparował mrugając Szłapka.
To dlaczego jest w uzasadnieniu taki zapis?
— zapytał ponownie Rymanowski.
Najwyraźniej osoba pisząca uzasadnienie wykorzystała słowo, jako synonim realizacji kolejnych etapów inwestycji. To, co było przedmiotem
— tłumaczył się głupio rzecznik rządu Donalda Tuska.
Nie wie co napisała?
— zdziwił się prowadzący program.
Tu chodzi o coś zupełnie innego. To, co było elementem takiej dużej dyskusji i co jest wykorzystywane, często manipulowane przez polityków PiS, to mechanizm, na który zgodził się Mateusz Morawiecki w programie KPO, że żeby uzyskać pieniądze z KPO, trzeba było zrealizować konkretne zmiany czy reformy
— próbował zrzucić z siebie i rządu Tuska odpowiedzialność Adam Szłapka.
