„W agresywnej islamskiej republice śmierć to jest zaszczyt. Czekają nas w Europie kłopoty” - powiedział poseł niezrzeszony Marek Jakubiak w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem i USA a Iranem. Parlamentarzysta stwierdził, że grozi nam wybuch III wojny światowej o podłożu religijnym.
Iran odgraża się, że w ramach odwetu będzie stosować ataki na inne kraje. Jak sytuacja może się rozwinąć i co to oznacza dla Europy?
Przypominam sobie czasy, gdy Arabia Saudyjska, Iran się rozwijały, społeczeństwa były wyedukowane. Inna informacja, w Europie jest już 50 mln islamistów. Co te durnie z UE zrobiły z Europą
— mówił Jakubiak.
