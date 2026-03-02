Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nieustannie eskaluje. Iran zapalnikiem? Jakubiak: "Grozi nam religijna III wojna światowa"

Na zdjęciu poseł niezrzeszony Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolse24 / autor: Telewizja wPolsce24
W agresywnej islamskiej republice śmierć to jest zaszczyt. Czekają nas w Europie kłopoty” - powiedział poseł niezrzeszony Marek Jakubiak w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem i USA a Iranem. Parlamentarzysta stwierdził, że grozi nam wybuch III wojny światowej o podłożu religijnym.

Iran odgraża się, że w ramach odwetu będzie stosować ataki na inne kraje. Jak sytuacja może się rozwinąć i co to oznacza dla Europy?

Przypominam sobie czasy, gdy Arabia Saudyjska, Iran się rozwijały, społeczeństwa były wyedukowane. Inna informacja, w Europie jest już 50 mln islamistów. Co te durnie z UE zrobiły z Europą

— mówił Jakubiak.

