W sobotę 7 marca w hali PTG „Sokół” w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie „marsz po odsunięcie szkodliwej koalicji, która rządzi dziś Polską” - zapowiedział poseł Marek Suski. Polityk PiS był pytany na antenie Polsat News, czego możemy spodziewać się po tym wydarzeniu. „Budujemy program, będziemy przedstawiać propozycje rozwoju Polski i ratowania tego, co niszczy obecna koalicja” - podkreślił Suski.
28 lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział na platformie X, że jego ugrupowanie 7 marca rozpoczyna marsz.
Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej
— podkreślił.
„Będziemy przedstawiać propozycje”
Marek Suski, poseł PiS, był pytany o tę zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego dziś w programie „Graffiti” na antenie Polsat News.
Rozpoczynamy naszą ofensywę już w najbliższą sobotę. Budujemy program, będziemy przedstawiać propozycje rozwoju Polski i ratowania tego, co niszczy obecna koalicja
— wskazał.
Dopytywany przez dziennikarza, czego możemy spodziewać się po tym wydarzeniu i czy np. poznamy nazwisko kandydata PiS na premiera, odparł:
Pewnie coś wiem. Ale nie jestem uprawniony do tego, żeby zdradzać kulisy naszej konwencji.
„My w PiS wymieniamy zdania. W koalicji okładają się bejsbolami”
Marek Suski potwierdził, że wydarzenie odbędzie się w hali „Sokół” w Krakowie, czyli w miejscu, gdzie PiS zaprezentował w 2015 r. swojego kandydata na prezydenta - Andrzeja Dudę, a w 2024 r. - kandydata, któremu udziela poparcia, czyli Karola Nawrockiego. Obaj wygrali później wybory.
Zaczynamy po prostu marsz po odsunięcie szkodliwej koalicji, która rządzi dziś Polską, która zresztą jest skłócona
— wskazał poseł PiS.
Pan mówi, że w PiS-ie wymienia się zdania - tak jak już powiedziałem: kto jest większym szkodnikiem - Tusk czy Czarzasty. A w koalicji to tak się już okładają po prostu bejsbolami, że jedna partia się rozpadła
— podkreślił.
Podsumowanie
Prawo i Sprawiedliwość 7 marca rozpocznie w hali PTG „Sokół” w Kraków „marsz po odsunięcie szkodliwej koalicji” – zapowiedział poseł Marek Suski. Polityk podkreślił, że ugrupowanie buduje program i podczas wydarzenia przedstawi propozycje rozwoju Polski oraz krytykę działań obecnego rządu. W weekend zapowiedź dotyczącą 7 marca poczynił prezes PiS Jarosław Kaczyński, informując, że jego partia wkracza w fazę intensywnych przygotowań do kampanii parlamentarnej. Suski nie ujawnił szczegółów konwencji, zaznaczając jedynie, że partia chce rozpocząć polityczną ofensywę przeciw rządzącej koalicji.
Polsat News/X/oprac. Joanna Jaszczuk
