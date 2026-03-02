WIDEO

Co przedstawi PiS 7 marca? Suski: "Zaczynamy marsz po odsunięcie szkodliwej koalicji". Czy poznamy nazwisko kandydata na premiera?

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł PiS Marek Suski w Sejmie / autor: Fratria
Poseł PiS Marek Suski w Sejmie / autor: Fratria

W sobotę 7 marca w hali PTG „Sokół” w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie „marsz po odsunięcie szkodliwej koalicji, która rządzi dziś Polską” - zapowiedział poseł Marek Suski. Polityk PiS był pytany na antenie Polsat News, czego możemy spodziewać się po tym wydarzeniu. „Budujemy program, będziemy przedstawiać propozycje rozwoju Polski i ratowania tego, co niszczy obecna koalicja” - podkreślił Suski.

28 lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział na platformie X, że jego ugrupowanie 7 marca rozpoczyna marsz.

Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej

— podkreślił.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezes PiS wzywa swój obóz do jedności: Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do kampanii. Marsz rozpoczynamy 7 marca 2026 r.

Będziemy przedstawiać propozycje”

Marek Suski, poseł PiS, był pytany o tę zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego dziś w programie „Graffiti” na antenie Polsat News.

Rozpoczynamy naszą ofensywę już w najbliższą sobotę. Budujemy program, będziemy przedstawiać propozycje rozwoju Polski i ratowania tego, co niszczy obecna koalicja

— wskazał.

Dopytywany przez dziennikarza, czego możemy spodziewać się po tym wydarzeniu i czy np. poznamy nazwisko kandydata PiS na premiera, odparł:

Pewnie coś wiem. Ale nie jestem uprawniony do tego, żeby zdradzać kulisy naszej konwencji.

My w PiS wymieniamy zdania. W koalicji okładają się bejsbolami”

Marek Suski potwierdził, że wydarzenie odbędzie się w hali „Sokół” w Krakowie, czyli w miejscu, gdzie PiS zaprezentował w 2015 r. swojego kandydata na prezydenta - Andrzeja Dudę, a w 2024 r. - kandydata, któremu udziela poparcia, czyli Karola Nawrockiego. Obaj wygrali później wybory.

Zaczynamy po prostu marsz po odsunięcie szkodliwej koalicji, która rządzi dziś Polską, która zresztą jest skłócona

— wskazał poseł PiS.

Pan mówi, że w PiS-ie wymienia się zdania - tak jak już powiedziałem: kto jest większym szkodnikiem - Tusk czy Czarzasty. A w koalicji to tak się już okładają po prostu bejsbolami, że jedna partia się rozpadła

— podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Już za tydzień poznamy kandydata PiS na premiera? Prof. Ryba: „Tuska tylko jedna rzecz może uratować…”

Podsumowanie

Prawo i Sprawiedliwość 7 marca rozpocznie w hali PTG „Sokół” w Kraków „marsz po odsunięcie szkodliwej koalicji” – zapowiedział poseł Marek Suski. Polityk podkreślił, że ugrupowanie buduje program i podczas wydarzenia przedstawi propozycje rozwoju Polski oraz krytykę działań obecnego rządu. W weekend zapowiedź dotyczącą 7 marca poczynił prezes PiS Jarosław Kaczyński, informując, że jego partia wkracza w fazę intensywnych przygotowań do kampanii parlamentarnej. Suski nie ujawnił szczegółów konwencji, zaznaczając jedynie, że partia chce rozpocząć polityczną ofensywę przeciw rządzącej koalicji.

Polsat News/X/oprac. Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych