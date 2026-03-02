„Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami” - napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Karol Nawrocki na portalu X.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej. Walki objęły również Liban
Prezydent Nawrocki w mediach społecznościowych skomentował śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli podczas operacji „Epicka Furia”, wymierzonej przeciwko irańskiemu reżimowi.
Stany Zjednoczone — największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej — straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami
— napisał na portalu X. Głowa państwa podkreśliła, że „najbliższe dni będą czasem decydujących rozstrzygnięć w tym regionie”
Na naszych oczach upada groźny reżim
— dodał prezydent.
kk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754444-kondolencje-nawrockiego-po-smierci-amerykanskich-zolnierzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.