Śmierć amerykańskich żołnierzy w operacji "Epicka Furia". Prezydent Nawrocki: Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami

Prezydent Karol Nawrocki / autor: Fratria
Prezydent Karol Nawrocki / autor: Fratria

„Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami” - napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Karol Nawrocki na portalu X.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej. Walki objęły również Liban

Prezydent Nawrocki w mediach społecznościowych skomentował śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli podczas operacji „Epicka Furia”, wymierzonej przeciwko irańskiemu reżimowi.

Stany Zjednoczone — największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej — straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami

— napisał na portalu X. Głowa państwa podkreśliła, że „najbliższe dni będą czasem decydujących rozstrzygnięć w tym regionie”

Na naszych oczach upada groźny reżim

— dodał prezydent.

kk/X/PAP

Powiązane tematy

